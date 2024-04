OPPO Reno11 F 5G debiutuje w Polsce

Nowy przedstawiciel serii OPPO Reno debiutuje w Polsce. OPPO Reno11 F 5G to niezawodny smartfon na lata, co potwierdza wysoka jakość wykonania, pyło- i wodoodporność IP65 oraz wytrzymała bateria i szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 67 W. Podobnie jak poprzednie smartfony z tej serii, wyróżnia się pod względem możliwości fotograficznych. Na pokładzie smartfona znajdziemy system ColorOS 14, wykorzystujący silnik Trinity Engine. Najnowsze urządzenia w portfolio OPPO w Polsce dostępne jest w specjalnej ofercie na start sprzedaży.

OPPO Reno11 F 5G to niezawodny smartfon na lata, co zapewnia wysoka jakość OPPO. OPPO sprawdziło wytrzymałość smartfona w swoim laboratorium – testy wykazały, że urządzenie wytrzyma 14 000 mikroupadków, 200 000 naciskań przycisku zasilania, 100 000 naciskań przycisków głośności oraz 20 000 podłączeń i odłączeń kabla USB-C.

Smartfon ma normę szczelności IP65, co oznacza, że jest chroniony przed dostępem pyłu i zabezpieczony przed strumieniem wody z dowolnego kierunku. Cecha ta została pomyślnie sprawdzona przez inżynierów OPPO podczas m.in. 3-minutowego testu silnego strumienia wody oraz w trakcie godzinnej symulacji deszczu.

OPPO Reno11 F 5G ma baterię o pojemności 5 000 mAh, co pozwoli nam na 22 godziny rozmów czy 10 godzin oglądania wideo. OPPO przeprowadziło symulację, jak telefon będzie się zachowywał po 4 latach codziennego ładowania. Po przejściu tego testu, pojemność baterii nie spadła poniżej 80%. OPPO Reno11 F 5G naładujemy za pomocą technologii szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 67W – od 0 do 100 proc. zajmie nam to 48 minut. Dzięki algorytmowi (Freeze Protection Algorithm), który umożliwia ładowanie nawet przy -20°C, smartfon będzie płynnie działał nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.

W OPPO Reno11 F 5G znajdziemy także funkcję LinkBoost, dzięki której jakość połączeń powinna być bez zarzutu nawet w windzie, czy w zatłoczonym miejscu. Wszystko za sprawą systemu anten 360° oraz technologii wyboru sieci wspartego przez AI, które wspólnie tworzą stabilniejsze i szybsze połączenie gdziekolwiek jesteśmy.

Podobnie jak poprzednie modele z serii OPPO Reno, OPPO Reno11 F 5G charakteryzuje smukła i lekka konstrukcja – jego waga to 177 g, natomiast grubość 7,54 mm. Premierowy smartfon ma aktualnie najcieńsze ramki w swojej półce cenowej – 6,7-calowy ekran AMOLED pokrywa 93,4 proc. powierzchni frontu. Wyświetla ponad 1 mld kolorów, może osiągnąć jasność do 1 100 nitów oraz obsługuje częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dodatkowo oferuje także ochronę przed migotaniem przy przyciemnionym do minimum ekranie sięgającą poziomu 2 160 Hz. Design smartfona inspirowany jest naturą. Przyglądając się wersji niebieskiej (Ocean Blue) dostrzeżemy połyskujące lazurowe fale, natomiast ciemnozielony wariant (Palm Green) przenosi nasze myśli do lasu pełnego zieleni. W ciemnozielonym modelu inżynierowie OPPO zastosowali autorską technologię OPPO Glow, dzięki czemu uzyskał matowe wykończenie, na którym nie zostają widoczne odciski palców ani zarysowania. Warto wspomnieć również o wystającym ponad powierzchnię obiektywów, zewnętrznym, metalowym pierścieniu, który zapobiega ich zarysowaniom i pęknięciom.

Seria OPPO Reno od zawsze związana była z portretami, nie inaczej jest w przypadku najnowszego modelu. Premierowy smartfon ma potrójny aparat AI, na który składa się: obiektyw główny – 64Mp, obiektyw szerokokątny – 8 Mp oraz obiektyw makro – 2Mp. Z przodu urządzenia umieszczono obiektyw 32 Mp. OPPO Reno11 F 5G oferuje zaawansowane funkcje aparatu, takie jak: Tryb Portret, 4K Selfie, Tryb Ultra Night, Tryb Ultraszerokokątny, Upiększanie AI oraz Upiększanie scenerii AI. Natomiast w kwestii wideo urządzenie obsługuje nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K 30 fps za pomocą obiektywu przedniego.

Płynność, energooszczędność, obsługa 5G to korzyści, które zawdzięczamy 6 nm procesorowi MediaTek Dimensity 7050. Smartfon jest dostępny w konfiguracji 8 GB RAM + 256 GB ROM. Ponadto mamy możliwość zwiększenia pamięci RAM o maksymalnie 16 GB, dzięki technologii rozszerzenia pamięci RAM, a także rozszerzenie pamięci ROM do 2 TB za pomocą karty microSD.

Na pokładzie smartfona znajdziemy system ColorOS 14 wykorzystujący nowy silnik Trinity Engine, który został zaprojektowany w celu maksymalnego wykorzystania zarówno oprogramowania, jak i samego sprzętu. Trzy nowe technologie, które wprowadza to: ROM Vitalization, RAM Vitalization oraz CPU Vitalization.

W ofercie na start sprzedaży, od 3 do 21 kwietnia br. smartfon OPPO Reno11 F 5G można kupić w cenie 1 499 PLN w wybranych partnerskich sieciach detalicznych OPPO. Decydując się na zakup w tym okresie, klienci otrzymają 4 lata ochrony baterii. Również od 3 kwietnia br. w ofertach operatorów, w ramach abonamentu, OPPO Reno11 F 5G dostępny jest z 4-letnią ochronę baterii.