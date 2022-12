Kup laptopa Lenovo i odbierz do 400 PLN zwrotu na konto

Tuż przed Świętami Lenovo Polska rusza ze specjalną promocją obejmującą laptopy z serii Yoga, IdeaPad i Legion, dzięki której można odebrać nawet 400 złotych na konto. Akcja trwa do 15 stycznia 2023 r.

Lenovo Yoga, IdeaPad i Legion

Promocja dotyczy zakupu dowolnego urządzenia Lenovo z serii Yoga, IdeaPad i Legion, a więc smukłych laptopów do pracy, mocnych komputerów gamingowych, lekkich ultrabooków na uczelnię czy wydajnych sprzętów do montowania wideo lub multimedialnych kompanów do oglądania ulubionych filmów i seriali w najwyższej jakości. Wybierając urządzenie spośród jednej z tych serii laptopów można z łatwością znaleźć coś idealnie dopasowanego do naszych potrzeb… lub sprawić komuś doskonały prezent i przy okazji zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w konkursie, należy w okresie od 21.12.2022 r. do 15.01.2023 r. zakupić dowolny model laptopa Lenovo z serii Yoga, IdeaPad lub Legion, wyciąć z opakowania produktu kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://lenovopolska.pl/promocjaswiateczna/. Do formularza należy dołączyć dowód zakupu oraz skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia. Za zakup laptopów z serii IdeaPad i Yoga przysługuje zwrot w wysokości 200 zł, a w przypadku urządzeń gamingowych z serii IdeaPad Gaming 3 oraz Legion – aż 400 zł.

Oprócz tego każdy może wybrać jeden z dwóch dodatkowych prezentów – unikalną naklejkę na obudowę laptopa, lub nakładkę na klawiaturę z alfabetem ukraińskim, które zostaną dostarczone kurierem.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji oraz regulamin można znaleźć na stronie: https://lenovopolska.pl/promocjaswiateczna/.

Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały nabyte od następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Komputronik.pl, X-kom.pl, Euro.com.pl, Mediaexpert.pl, Sferis.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net oraz Neonet.pl. Promocja potrwa do 15 stycznia 2023 r.