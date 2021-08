Urządzenia sterowane głosem – czy są wygodnym rozwiązaniem?

Coraz więcej domów zaopatrzonych jest w rozwiązania “Smart”. Smart Home to dzisiaj już nie nowinka technologiczna, ale cenne i wygodne rozwiązanie dla wielu osób, które chciałyby uzyskać w swoim domu maksymalny komfort. W tym przypadku komendy głosowe wydają się być niemal oczywistością, która zwiększa go jeszcze bardziej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Smart Home – popularne rozwiązanie w naszych domach

Smart Home jeszcze niedawno był nowością na naszym rynku, ale obecnie coraz częściej zajmuje miejsce klasycznych rozwiązań. Zamiast przełączników używamy smartfonów lub poleceń głosowych, a dom sam podpowiada nam najlepsze dla siebie rozwiązania. Możemy sterować nim nawet będąc wiele kilometrów dalej i monitorować jego stan w dowolnie wybranej chwili, by mieć pewność, iż nawet długa nieobecność nie przysporzy nam potem problemów.

Wszystkie te opcje wydają się bardzo atrakcyjne. Jeśli i ty zastanawiasz się, jak rozpocząć zmianę swojego domu na Smart Home, być może potrzebujesz drobnej podpowiedzi. W takim przypadku zachęcamy cię do zapoznania się z wpisami z portalu dompodkontrola.pl, które pokażą ci, od czego zacząć i w jakie gadżety oraz systemy zainwestować. Przejrzyj działy Smart Dom i Inteligentny Ogród, a na pewno wybierzesz coś dla siebie.

Sterowanie głosem, dotykiem czy aplikacją?

Wiele osób zastanawia się, które rozwiązanie sterujące będzie najlepsze do Smart Home. Istnieją trzy najważniejsze opcje, z których można skorzystać: sterowanie za pomocą aplikacji w smartfonie, poprzez dotyk oraz głosem.

Pierwsza z opcji jest jedną z najdłużej występujących na naszym rynku i opiera się na połączeniu smartfona z inteligentnymi urządzeniami za pomocą specjalnej aplikacji. Dzięki temu możliwe jest wysyłanie odpowiednich komend do urządzeń z dowolnego miejsca za sprawą Internetu.

Sterowanie dotykiem jest rozwiązaniem dobrym w domach, w których aktualnie przebywamy i wymaga zazwyczaj delikatnego dotknięcia danego przedmiotu. Przykładowo, w celu zaświecenia światła, wystarczy dotknąć powierzchni lampki. To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto nie lubi szukania przełączników.

Ostatnim, ale również docenianym rozwiązaniem, jest sterowanie głosem, które pozwala za pomocą krótkiej komendy zarządzać działaniem wybranych gadżetów. To jedna z najszybszych możliwości sterowania domem, więc przyjrzyjmy się jej bliżej.

Czy sterowanie głosem jest wygodne, praktyczne i warto w nie inwestować?

Sterowanie głosem będzie idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto ceni sobie jak największą szybkość obsługi domu. Wystarczy krótka komenda wypowiedziana w dowolnym punkcie domu, aby uzyskać oczekiwany efekt. Nie potrzeba do tego smartfona, co na pewno jest wygodne, kiedy nie chcemy – lub nie możemy – bez przerwy po niego sięgać.

Przykładowo mamy, które opiekują się niemowlętami, będą miały znacznie ułatwione zadanie, kiedy z pomocą komend głosowych będą mogły sterować domem. Z pewnością w chwili, w której mają dziecko na rękach, będzie to dla nich bardziej komfortowe, niż jakakolwiek inna wersja obsługi Smart Home.

Czy jednak wszystkie gadżety są warte uwagi czy może z niektórych możemy zrezygnować? Na to pytanie najtrudniej odpowiedzieć i bez wątpienia w zależności od tego, jakie mamy preferencje, odpowiedzi będą różne. Dla jednych osób wystarczy, że na głos zareagują najczęściej używane urządzenia, takie jak lampy czy rolety, co pozwoli im zaoszczędzić kilka cennych minut każdego dnia. Inni z kolei postawią na w pełni interaktywne rozwiązania, włącznie z nowoczesnymi miskami WC, o których można przeczytać na stronie rockethome.pl w artykule “Głosowa obsługa toalety – hit czy niepotrzebny gadżet?”. Sam będziesz musiał zdecydować, do której grupy użytkowników należysz.