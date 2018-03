Głośniki smart home

Włączą za ciebie światło i ogrzewanie, zagrają ulubione utwory i zabawią rozmową. „Magazyn T3” sprawdza, który z głośników smart home najlepiej dopasuje się do twojego domu.

Sonos One

700 PLN, www.salonydenon.pl

Sonos nie tylko jest pionierem trendu systemów multiroom, ale do dziś pozostaje jednym z liderów na tym rynku: głośniki jego produkcji niezmiennie zachwycają przemyślanym designem, doskonałą jakością dźwięku i prostotą użytkowania. W przypadku Sonos One jest dokładnie tak samo: pierwsze inteligentne urządzenie od Sonosa to świetny głośnik bazujący na Sonos Play:1, ale z dodaną obsługą Amazon Alexy i bezpośrednią łącznością Wi-Fi.

The One charakteryzuje się ciepłym i głośnym brzmieniem. Zastosowane w nim przetworniki dźwięku klasy D są bardzo dynamiczne i oddają subtelności odtwarzanej muzyki zarówno wtedy, gdy sprzęt „rozkręcony” jest na maksa, jak i w dużym wyciszeniu. Balans audio można dostosować do warunków w pomieszczeniu i indywidualnych preferencji za pomocą aplikacji. Jeśli marzy ci się dźwięk stereo, możesz dodatkowo połączyć sprzęt z dowolnym innym głośnikiem od Sonosa, a nawet podłączyć go do multiroomu. Alexa działa na The One bez zarzutu: zastosowane w głośniku sześć mikrofonów sprawdza się nawet lepiej niż ten proponowany przez Amazon, a już wkrótce zamieszka w nim również Asystent Google.

WERDYKT

Idealna propozycja zarówno dla miłośników multiroomu Sonos, jak i dla fanów Alexy.

OCENA 91 /100

Amazon Echo

280 PLN, www.amazon.com

Amazon Echo drugiej generacji nie różni się zbytnio od swojego poprzednika pod względem funkcjonalnym, ale wizualnie przeszedł spory lifting. Bryła głośnika została skrócona i wygładzona, a na dodatek owinięta w miękkie, materiałowe pokrycie. Dzięki temu Echo ma niewiele wspólnego z onieśmielającym, czarnym monolitem, który średnio pasował do nawet najbardziej surowych wnętrz. Dla miłośników alternatywnych opcji designerskich, Amazon przewidział również wykończenie w drewnie lub metaliczne, chociaż zapłacisz za nie nieco więcej.

Pod względem technicznym znacznie poprawiono system audio, a nowe głośniki (subwoofer i tweetery) zgodne są ze standardami Dolby. W efekcie otrzymujemy ładny i zbalansowany, chociaż niezbyt porywający dźwięk z poprawnym oddaniem niskich tonów i możliwością prowadzenia wyraźnych rozmów telefonicznych. Nie jest on oczywiście bez wad, szczególnie w głośnym otoczeniu: Alexa ma tendencję do ignorowania komend głosowych, które niedostatecznie przebijają się przez hałas tła. Czasami oznacza to konieczność krzyczenia na głośnik.

Nie za bardzo spodobał nam się również brak wejścia AUX, które umożliwia podłączenie do głośnika odtwarzacza muzyki. Cena urządzenia wydaje się niewygórowana, ale pamiętaj: nie można go dostać bezpośrednio w Polsce, dlatego miej na uwadze również koszty sprowadzenia go z innego kraju.

WERDYKT

Ulepszone Echo w zachęcającej cenie. Prawdziwi zapaleńcy smart home mogą jednak poczuć się nieusatysfakcjonowani.

OCENA 73 /100

Amazon Echo Plus

520 PLN, www.amazon.com

Echo „z wyższej półki” swoją stylistyką nawiązuje do oryginalnego inteligentnego głośnika Amazonu: jest nie tylko podobnie duży, ale również ozdobiony dużymi dziurkami na części głośnikowej. Dostępny jest w trzech nowoczesnych wariantach kolorystycznych: czerni, srebrze i bieli.

Głośnością steruje się za pomocą Alexy lub poprzez przekręcenie umieszczonego na górze urządzenia pierścienia. Tak jak mniejszy głośnik, Echo Plus wyposażony jest w zestaw przetworników w standardzie Dolby: w większej obudowie brzmią one nieco lepiej i tworzą szerszą, bardziej barwną przestrzeń dźwiękową.

Amazon potraktował Echo Plus bardzo poważnie: nie jest to zwykły inteligentny głośnik, ale również hub smart home działający w systemie Zigbee. Dzięki temu urządzenie bezpośrednio steruje twoim inteligentnym sprzętem, zamiast jedynie łączyć się z ich właściwymi hubami. W połączeniu z aplikacją Alexa pozwala to uprościć konfigurację systemu smart home i usprawnić jego działanie. Cóż, przynajmniej w teorii: hubowi zdarza się czasem zaciąć lub zignorować polecenie, ale przyszłe aktualizacje powinny rozwiązać te problemy.

WERDYKT

Echo wyposażone w tyle plusów, że trudno je zliczyć. Funkcja huba wymaga jednak rozwiązania kilku problemów.

OCENA 77 /100

Google Home

440 PLN, www.store.google.com

Niektóre funkcje znajdziesz w każdym głośniku smart home: gra, mówi, łączy się z internetem. Część z nich zależy jednak od konkretnego ekosystemu. Asystent Google – póki co dostępny tylko na głośnikach Google, ale już niedługo – to jedyny sposób na głosowe sterowanie Chromecastem.

Oprócz tego propozycja Google najlepiej porozumiewa się z użytkownikiem, chociaż jeśli masz bardzo ciężki akcent, głośnik może nie złapać twojego polecenia od razu. Zdecydowanym plusem jest wsparcie dla wielu użytkowników: wbudowany system rozpoznawania głosu może zapamiętać wszystkich członków twojej rodziny i ich konta Google.

Z designerskiego punktu widzenia Home prezentuje się naprawdę nieźle: ścięta góra ozdobiona wianuszkiem diod LED i materiałowe wykończenie dołu wpisuje się w znany wygląd produktów smart home od Google. Dźwięk, jaki wydobywa się z głośnika podczas strumieniowania muzyki, jest ciepły i dynamiczny, chociaż Home raczej nie zastąpi twojego systemu audio – nie posiada on jakichkolwiek wyjść dźwiękowych.

WERDYKT

Najlepszy sposób na sterowanie domem za pomocą Asystenta Google. Ale jak to będzie w przyszłości?

OCENA 80 /100

UE Megablast

1 050 PLN, www.ultimateears.com

Ultimate Ears wchodzi na rynek głośników smart home z głośnym uderzeniem. UE Megablast to bardzo ciekawy przypadek: rzadko kiedy zdarza się, aby produkt tak wybitnie zakorzeniony w domu, był wyposażony w funkcje typowe dla przenośnych urządzeń w stylu „impreza na basenie”. Cóż, ten na pewno się na nią nada: dzięki spełnieniu normy IP67 niestraszny mu ani pył, ani przypadkowe zanurzenie w wodzie. Ponadto ma on wbudowany akumulator, który doładujesz przez umieszczony w dolnej części głośnika port USB.

Ten spory, gumowany cylinder, potrafi zaskoczyć nie tylko mocą dźwięku, ale również jego bogactwem: basy są wyraźne, ale nie przytłaczają wyższych tonów. Głośniki usytuowane są w nim dookoła, dzięki czemu spokojnie możesz postawić go na środku pomieszczenia.

To debiut Alexy na urządzeniu od Ultimate Ears, chociaż funkcje smart home wydają się być tutaj dodane raczej na siłę: to wciąż sprzęt raczej imprezowy niż domowy. Mikrofony w Megablast działają poprawnie, ale są zdecydowanie mniej czułe niż te u konkurencji, a brak możliwości bezpośredniego strumieniowania przez Wi-Fi może przeszkadzać niektórym użytkownikom.

WERDYKT

Świetny dźwięk i średnia użyteczność w zakresie smart home. Sprzęt dla lubiących dobrą zabawę imprezowiczów.

OCENA 72 /100

Google Home Mini

290 PLN, www.store.google.com

Spójrz, czy ten mały głośniczek nie jest uroczy? Ta wersja Google Home została zmniejszona zarówno pod względem fizycznym, jak i cenowym, i stanowi odpowiedź na Echo Dot od Amazona. Home Mini wygląda nieco jak kamień, który ktoś uzupełnił o cztery diody LED i pokrycie z tkaniny. Oprócz tego po bokach głośniczka umieszczone są przyciski sterujące i włącznik.

Co ciekawe, ma on wbudowane audio: owszem, Home Mini raczej nie zastąpi większego głośnika, ale odtwarzana za jego pomocą muzyka brzmi zadziwiająco czysto i mocno. Bardzo dobry jest również system rozpoznawania głosu: Home Mini nie ma problemów z detekcją i zrealizowaniem komend nawet w głośnym pomieszczeniu.

Największą wadą urządzenia jest brak wyjść audio: nie zostało ono wyposażone ani w gniazdo 3,5 mm, ani w obsługę Bluetooth, przez co do podłączenia systemu audio do sieci smart home, będziesz potrzebował Chromecasta.

WERDYKT

Dla początkujących entuzjastów inteligentnego domu, Google Home Mini to wręcz ideał.