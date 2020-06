Unia Europejska przyspiesza programy kosmiczne

Dotychczas Unia Europejska pozostawała nieco z boku w wyścigu kosmicznym XXI wieku, ale nadszedł czas, by to zmienić. Najnowszy raport wskazuje, że już wkrótce przeznaczy ona więcej środków na badania nad rakietami, satelitami i eksploracją kosmosu.

Według Thierry’ego Bretona, członka Komisji Europejskiej, Unia Europejska planuje podpisać wart 1 mld EUR kontrakt z Arianespace, francuskim operatorem komercyjnych rakiet. Współpraca ta ma zaowocować szybszym rozwojem technologii rakietowych, które będą wykorzystywane przy wynoszeniu na orbitę europejskich satelitów. Pomogą one w umieszczeniu na orbicie systemu nawigacyjnego Galileo, jak również europejskiej sieci satelitów internetowych; te ostatnie mają zapewnić szybkie prędkości sieci na całym kontynencie.



To nie jedyny plan dofinansowania projektów kosmicznych na terenie UE. Komisja Europejska zastanawia się nad zasileniem tego obszaru budżetowego kwotą 16 mld EUR. Z tego 1 mld ma zostać przeznaczony na wspieranie startupów i przedsiębiorstw projektujących nowatorskie rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane do eksploracji przestrzeni pozaziemskiej. To odpowiedź na ostatnie sukcesy Stanów Zjednoczonych i Chin: wielorazowe rakiety SpaceX i pierwsze udane lądowanie na ciemnej stronie Księżyca to przełomowe osiągnięcia, dające sporą przewagę nad konkurentami. Jeśli Unia Europejska nie chce pozostać w tyle wyścigu kosmicznego, musi rozpocząć inwestycje w tym obszarze.