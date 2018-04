Ulefone Power 5 – telefon z ogromną baterią

Osoby, które wiecznie narzekają na pojemność baterii w smartfonie nareszcie mogą poczuć się usatysfakcjonowane. Dość mało znany na naszym rynku producent urządzeń mobilnych Ulefone stworzył bowiem telefon o baterii, której pojemność przekracza tą znaną z laptopów!

Ulefone Power 5 to telefon z gatunku terenowych: opakowany we wzmacnianą obudowę i wyposażony w akumulator o oszałamiającej pojemności 13 000 mAh, starczającej na niespełna tydzień użytkowania. Urządzenie może być dzięki temu wykorzystywane jako powerbank. Bateria może być ładowana za pomocą szybkiej ładowarki 5V/5A, co podobno zajmuje 2,5 godziny, oraz bezprzewodowo. Poza tym smartfon charakteryzuje się całkiem niezłą specyfikacją. Telefon wyposażony jest w 6-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1080. Za jego płynne działanie odpowiedzialne są ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6763, 6 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej, a także Android Oreo 8.1.

Telefon wyposażony jest ponadto w podwójny aparat tylny 21 Mpix + 5 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu oraz przedni: 13 Mpix + 5 Mpix. Ponadto smartfon będzie wyposażony w czytnik linii papilarnych i dual-SIM. Na pokładzie znajdzie się też technologia odblokowywania telefonu za pomocą twarzy użytkownika. Ulefone Power 5 trafi do sklepów 24 kwietnia, a jego cena jest jeszcze nieznana.