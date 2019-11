Tesla Cybertruck – futurystyczny pickup

O tym, że Tesla chce wprowadzić do swojej oferty pickupa, wiemy już od kilku dobrych miesięcy. Od początku Elon Musk zapowiadał, że będzie to prawdziwie cyberpunkowy pojazd. Podczas wczorajszej konferencji prasowej okazało się, że to wcale nie był pusty chwyt marketingowy.

Cybertruck wygląda trochę jak model koncepcyjny, którego inne marki w życiu nie wprowadziłyby do komercyjnej produkcji. Samochód ma prawie 6 m długości i 2 m szerokości. Jego kanciaste nadwozie samonośne wykonane jest z walcowanej na zimno stali i szkła pancernego. Jednym z elementów pierwszej prezentacji samochodu było uderzanie w auto różnymi ciężkimi przedmiotami – metalowe kule co prawda uszkodziły boczne szyby, ale ich nie rozbiły. 40-centymetrowy prześwit zapewni kierowcy możliwość wyruszenia w teren, a w standardzie dostaniemy zawieszenie pneumatyczne.

Wewnątrz znajdzie się miejsce dla 6 pasażerów – trzech z przodu i trzech z tyłu. Na minimalistycznym kokpicie znajdzie się jedynie kierownica i ekran systemu infotainment. Auto otrzymało ponadto sporą skrzynię ładunkową z pokrywą oraz dodatkowy kufer z przodu. Do kompletu będzie można dokupić… quada, zaprojektowanego tak, by zmieścił się z tyłu.

Samochód będzie dostępny w trzech wersjach: z pojedynczym napędem, podwójnym i potrójnym; wszystkie warianty zostaną wyposażone w napęd na 4 koła. Najsłabszy Cybertruck będzie mógł rozwinąć prędkość maksymalną 177 km/h, przyspieszy do setki w 6,5 s i pociągnie za sobą przyczepę o wadze 3,5 t. Na jednym ładowaniu auto przejedzie do 402 km, a jego ceny rozpoczną się od 39 900 USD (ok. 154 600 PLN). Wariant środkowy rozpędzi się do setki w 4,5 s, osiągnie maksymalnie 193 km/h i pociągnie ze sobą aż 4,5 t; jego zasięg to 482 km. Zapłacimy za niego 49 900 USD (ok. 193 330 PLN).

Najciekawszy jest jednak najmocniejszy Cybertruck. Rozwinie od maksymalną prędkość 209 km/h, a od zera do 100 km/h rozpędzi się w jedynie 2,9 s. Do tego auta podłączymy nawet 6,35-tonową przyczepę, a jego maksymalny zasięg to 804 km. Zapłacimy za niego 69 900 USD (ok. 271 680 PLN). Aby udowodnić, jak szybkim autem jest Cybertruck, Elon Musk zaprezentował nagranie pokazujące jego zmagania z Porsche 911 w wyścigu równoległym – pickup zostawił konkurencję daleko w tyle.

Cybertrucka można już zamawiać w przedsprzedaży – aby to zrobić, należy wpłacić 100 dolarów tytułem kaucji. Produkcja auta rozpocznie się w 2021 roku.