U2 udostępnia kultowe występy w internecie

U2 we współpracy z YouTube prezentuje „U2: The Virtual Road” – serię koncertów zespołu w świetnej jakości audio i wideo.

Fani będą mogli zobaczyć nie tylko występy U2, ale także specjalnie przygotowane supporty w wykonaniu Dermota Kennedy’ego, Fontaines D.C., Carlę Morrison i Feu! Chatterton. Po raz pierwszy w sieci pojawią się oficjalne wydania legendarnych występów ze Slane Castle, Red Rocks i Meksyk ’97.

Streamy będądostępne tutaj: www.youtube.com/U2 a rozpiska prezentuje się następująco:

17 marca – Dzień Świętego Patryka

U2 Go Home: Live From Slane Castle – Irlandia 2001

U2 Go Home: Live From Slane Castle – Irlandia 2001 25 marca

U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado – USA 1983

U2: Live At Red Rocks, Denver, Colorado – USA 1983 1 kwietnia

Popmart: Live From Mexico City – Meksyk 1997

Popmart: Live From Mexico City – Meksyk 1997 10 kwietnia

iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris – Francja 2015

Pierwszy występ będzie dostępny 17 marca, w Dniu Świętego Patryka: „U2 Go Home: Live From Slane Castle” z 2001 roku. W ramach supportu zobaczymy występ Dermota Kennedy’ego, nagrany specjalnie na tęokazję w ubiegłym tygodniu w Los Angeles.

25 marca na kanale zespołu pojawi się „U2: Live At Red Rocks” z 1983 roku. W ramach supportu będzie można zobaczyć Fontaines D.C. – występ zarejestrowano w 2020 roku w Dublinie.

The PopMart Tour dotarło do Meksyku w grudniu 1997. Ten właśnie występ będzie można zobaczyć 1 kwietnia, a jako support pojawi sięCarla Morrison.

W grudniu 2015 U2 powróciło do Paryża, niecały miesiąc po zamachach terrorystycznych, których dokonano 13 listopada. „iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” był ostatnim koncertem w ramach trasy, był to niezapomniany wieczór, podczas którego fani usłyszeli m.in. emocjonalny cover „People Have The Power” Patti Smith. Ten występ trafi na YouTube 10 kwietnia, a jako support pojawi sięFeu! Chatterton.

Jak mówi zespół: Każdy koncert jest dla nas ważny, ale te cztery szczególnie. Cieszymy się, że możemy być znowu w trasie, nawet jeśli jest ona tylk wirtualna. Na każdym koncercie dołączają do nas wspaniali artyści na support: Dermot Kennedy, Fontaines D.C., Carla Morrison oraz Feu! Chatterton.

Na oficjalny kanał U2 we wrześniu 2020 trafiły nowe wersje teledysków oraz wiele niepublikowanych wcześniej materiałów.

Podstawową dyskografię U2 zamyka album „Songs of Innocence” z 2017.