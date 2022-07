Pierwszy model Synology DS z wejściem na kartę Mini oraz pierwszy na procesorze Ryzen R1600

Firma Synology wprowadziła na rynek nowy model NAS-a: DS1522+, który jest pierwszym modelem DS z wejściem na kartę Mini oraz pierwszym modelem wyposażonym w procesor AMD Ryzen R1600.

5-kieszeniowe urządzenie DiskStation DS1522+ pomaga użytkownikom dowolnej wielkości chronić dane, infrastrukturę IT i zasoby fizyczne w sposób profesjonalny i bezpieczny, a jednocześnie obsługuje całą gamę aplikacji biznesowych, administracyjnych IT i biurowych.

Najważniejsze cechy DS1522+ to:

– procesor AMD Ryzen R1600

– ponad 736/796 MB/s sekwencyjnej przepustowości odczytu/zapisu.

– do 32 GB pamięci DDR4 ECC

– cztery porty 1GbE z opcjonalną łącznością 10GbE

– możliwość rozbudowy do 15 wnęk na dyski dzięki dwóm jednostkom rozszerzającym Synology DX517

Cena NAS-a to 3 800 PLN. Więcej szczegółów na jego temat znaleźć można tutaj.