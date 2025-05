TEST: Aarke Coffee System

Jeśli szukasz ekspresu do kawy, niewiele opcji przyciąga wzrok tak jak Aarke Coffee System. Dzięki niepowtarzalnemu, chromowanemu wykończeniu, świetnie prezentuje się na każdym blacie, a luksusowe wzornictwo nie kończy się na konstrukcji ze stali nierdzewnej: od radełkowanego pokrętła sterującego po ciężar samego młynka, wiele elementów wyposażenia sprawia wrażenie najwyższej jakości. Przyjrzyjmy się bliżej tej ekskluzywnej opcji.

Dzięki chromowanemu wykończeniu ze stali nierdzewnej Aarke Coffee System to prawdziwa ozdoba każdej kuchni. Jego industrialny design, od przykręconej tabliczki znamionowej po mechanizm blokowania koszyka filtra, nadaje mu nowoczesny i stylowy charakter. To piękne urządzenie, nawet jeśli jego lśniące powierzchnie bezlitośnie eksponują ślady palców i rozlaną kawę.

System składa się z młynka i ekspresu Aarke, które można kupić osobno, ale najlepiej działają razem. Po połączeniu ich spiralnym kablem, odblokowuje się funkcja automatycznego dopasowania proporcji – po napełnieniu zbiornika ekspresu i ustawieniu ilości na tryb automatyczny, młynek dostosowuje ilość zmielonej kawy do objętości wody.

To sprytny mechanizm, który działa w praktyce, choć sam kabel nie wygląda najlepiej w tym eleganckim zestawie. Część przewodu można schować pod urządzeniem, ale wciąż pozostają widoczne dwa osobne kable zasilające, co nieco psuje minimalistyczny efekt. W przypadku ekspresu klasy premium, w tej cenie możnaby oczekiwać lepiej zaprojektowanego zarządzania przewodami.

Ponieważ młynek i zaparzacz są oddzielnymi urządzeniami, Aarke Coffee System nie jest najbardziej kompaktowym ekspresem typu „od ziarna do filiżanki”. Jeśli chcesz, by oba elementy stały obok siebie, musisz przeznaczyć na nie sporo miejsca na blacie. Na szczęście zajmowana powierzchnia nie jest przytłaczająca.

Oba urządzenia mają solidną wagę, która podkreśla ich jakość. Młynek waży 4,3 kg i sprawia wrażenie porządnie wykonanego, a jego sterowanie jest przyjemnie intuicyjne. Pokrętło radełkowane pozwala na ustawienie ilości mielenia, a dodatkowe pokrętło umożliwia precyzyjne dostrojenie stopnia zmielenia. Przekręcenie pokrętła wywołuje satysfakcjonujące kliknięcie, a dźwignia rozpoczynająca mielenie jest wytrzymała i dobrze wyważona.

Ekspres jest równie minimalistyczny – na jego obudowie znajduje się tylko jeden nieoznakowany przycisk. To nim steruje się procesem parzenia, płytą grzewczą oraz trybem odkamieniania. Przytrzymanie go przez trzy sekundy uruchamia funkcję wstępnego zaparzania, pozwalając kawie „rozkwitnąć” przed właściwą ekstrakcją. To rozwiązanie podkreśla minimalistyczne podejście całego systemu, ale oznacza też brak bardziej zaawansowanych ustawień, takich jak regulacja temperatury wody.

Początkowo obsługa systemu wymaga nieco nauki, ale gdy już się z nim oswoisz, jego użytkowanie jest bardzo proste.

Aarke Coffee System ma kilka praktycznych funkcji, które świadczą o przemyślanej konstrukcji: wskaźnik grubości mielenia na pokrywie kosza na ziarna, wewnętrzne oświetlenie zbiornika wody oraz zawór zapobiegający kapaniu kawy na płytę grzewczą po wyjęciu dzbanka. Płyta grzewcza automatycznie wykrywa brak dzbanka i wyłącza się, oszczędzając energię.

Nie obyło się jednak bez wad. Najbardziej problematyczny okazał się pojemnik na zmieloną kawę, który nie przylega idealnie do młynka, co skutkuje rozsypywaniem kawy wokół podstawy. Dzbanek, mimo że funkcjonalny, nie dorównuje jakością reszcie systemu i nie zapewnia odpowiedniej izolacji po zdjęciu z płyty grzewczej.

Te niedociągnięcia odbierają nieco uroku temu eleganckiemu ekspresowi. W swojej cenie Aarke Coffee System mógłby oferować więcej, ale nadrabia to estetyką i prostotą obsługi – szczególnie jeśli szukasz urządzenia o stylowym wyglądzie, a nie zaawansowanej funkcjonalności.

Jako zestaw premium typu „od ziarna do filiżanki” Aarke Coffee System radzi sobie znakomicie. W trybie automatycznym wystarczy wykonać cztery proste czynności: wsypać ziarna, wlać wodę, umieścić filtr i przenieść zmieloną kawę do filtra – reszta dzieje się sama. Zaparza do 10 filiżanek na raz, co sprawia, że jest świetnym wyborem na spotkania towarzyskie. Proces parzenia trwa zaledwie kilka minut.

Głowica równomiernie nawilża kawę w koszyku filtra, a system automatycznie dostosowuje temperaturę wody i natężenie przepływu. To sprawia, że Aarke Coffee System jest zoptymalizowany pod kątem jednej metody parzenia, ale nie daje możliwości personalizacji.

W moich testach kawa była dobrze ekstrahowana, zrównoważona smakowo i pozbawiona goryczki. Funkcja wstępnego zaparzania pomaga zredukować kwasowość, choć efekt zależy od użytych ziaren. Temperatura płyty grzewczej jest dobrze dobrana – kawa nigdy nie miała posmaku przypalenia. Płyta stopniowo zmniejsza moc przez 40 minut, co pozytywnie wpływa na smak, choć brak możliwości regulacji czasu podtrzymywania temperatury może być wadą dla tych, którzy lubią mieć kawę podgrzaną przez cały poranek.

Młynek oferuje imponujące 50 ustawień grubości mielenia i działa precyzyjnie, niezależnie od tego, czy mielisz kawę do espresso, french pressa czy przelewu. Jest głośny, ale to cecha większości młynków żarnowych. Niestety, zdarzyło mu się dwukrotnie zatkać, co wymagało intensywnego czyszczenia dołączoną szczoteczką – to trochę uciążliwe i wymaga regularnej konserwacji.

Tego typu systemy nie są tanie i Aarke Coffee System nie jest wyjątkiem. W cenie 3 000 PLN za zestaw ekspresu do kawy i młynka jest to dość poważna inwestycja – szczególnie w przypadku opcji, która ma ograniczone sterowanie. Elementy można kupić osobno – ekspres kosztuje 1 460 PLN, a młynek 1 540 PLN – więc nie ma korzyści cenowej z zakupu całego zestawu.

Aarke Coffee System to luksusowy ekspres przelewowy, który zachwyca designem. Jego chromowane wykończenie i dotykowe elementy sterujące dodają mu elegancji. Mimo że przewody mogą psuć minimalistyczny efekt, a brak regulacji temperatury może rozczarować niektórych użytkowników, system oferuje świetną jakość kawy przy zachowaniu maksymalnej prostoty. Jeśli zależy ci na stylowym, niezawodnym ekspresie i jesteś gotów za niego zapłacić więcej, Aarke Coffee System to doskonały wybór.

Specyfikacja

CENA 2 999 PLN

2 999 PLN AARKE COFFEE GRINDER POJEMNOŚĆ 250 g MOC 120 W WYMIARY 154 x 356 x 166 mm WAGA 4,3 kg

AARKE COFFEE MAKER ROZMIAR FILTRA 4 POJEMNOŚĆ 1,25 l CZAS PARZENIA PEŁNEGO DZBANKA 6 minut TEMPERATURA PARZENIA 92-96 °C WYMIARY 170 x 375 x 322 mm WAGA 3,5 kg