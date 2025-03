TP-Link Deco X50 Pro: koniec martwych stref Wi-Fi

Problemy z zanikającym sygnałem Wi-Fi i długim buforowaniem to zmora wielu użytkowników większych mieszkań i domów jednorodzinnych. TP-Link prezentuje rozwiązanie tych problemów – system Wi-Fi mesh Deco X50 Pro, który eliminuje martwe strefy i zapewnia płynne połączenie w całym domu.

Nowy model wyposażono w dwa porty 2,5 Gb/s, co umożliwia błyskawiczne połączenia przewodowe dla wymagających użytkowników, takich jak gracze, graficy czy miłośnicy multimediów. System działa w standardzie Wi-Fi 6, oferując łączną prędkość transmisji do 3 000 Mb/s – do 2 402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Dzięki technologiom takim jak OFDMA, MU-MIMO oraz obsłudze kanału 160 MHz, Deco X50 Pro zapewnia wysoką przepustowość i stabilność nawet przy dużej liczbie podłączonych urządzeń.

Deco X50 Pro wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy zachowań użytkowników i dostosowywania parametrów sieci w czasie rzeczywistym. Technologia płynnego roamingu (802.11k/v/r) pozwala na automatyczne przełączanie się urządzeń między punktami dostępowymi, gwarantując nieprzerwany dostęp do Internetu w całym domu.

Bezpieczeństwo sieci domowej zapewniają szyfrowanie WPA3 i wbudowany system TP-Link HomeShield, oferujący rozbudowaną kontrolę rodzicielską, ochronę antywirusową i funkcję QoS (Quality of Service). Konfiguracja i zarządzanie siecią odbywa się intuicyjnie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

System Deco X50 Pro jest już dostępny w sprzedaży w zestawie 3-pack w cenie około 1 200 PLN.