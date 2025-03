Rituals otwiera pierwszy sklep w Olsztynie – wielkie otwarcie już 5 marca

Już 5 marca 2025 roku o godzinie 10:00 marka Rituals otworzy swój pierwszy sklep w Olsztynie, zlokalizowany w Galerii Warmińskiej. Będzie to zarazem 66. sklep tej popularnej sieci w Polsce. Otwarcie nowej lokalizacji to kolejny krok w dynamicznym rozwoju marki, a dla klientów – szansa na odkrycie wyjątkowego świata pielęgnacji i relaksu.

Nowy sklep Rituals to przestrzeń stworzona z myślą o harmonii i luksusie codziennej pielęgnacji. Klienci będą mogli zapoznać się z szeroką ofertą produktów inspirowanych tradycyjnymi rytuałami piękna z całego świata. Aby uczcić otwarcie, pierwszych 50 odwiedzających otrzyma specjalne torby z upominkami.

Dodatkowo na klientów czekają atrakcyjne promocje:

Kultowa pianka pod prysznic w żelu z Classic Collection w cenie 35 PLN zamiast 45 PLN,

Mini patyczki zapachowe z tej samej kolekcji za 59 PLN zamiast 79 PLN,

Dla członków programu lojalnościowego My Rituals – mini patyczki zapachowe gratis przy zakupach za minimum 190 PLN.

Otwarcie sklepu w Olsztynie to część intensywnego rozwoju Rituals Cosmetics w Polsce. W lutym marka powitała klientów w trzech nowych lokalizacjach: w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej (5 lutego), w Port Łódź (12 lutego) oraz w Galerii Olimpia w Bełchatowie (26 lutego). Każdy nowy sklep to nie tylko przestrzeń zakupowa, ale także miejsce relaksu i odkrywania unikalnych rytuałów pielęgnacyjnych.

Zapraszamy do nowego sklepu Rituals w Olsztynie już 5 marca od godziny 10:00. To doskonała okazja, aby wprowadzić do swojej codzienności wyjątkowe rytuały i poczuć harmonię na każdym kroku. Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne otwarcia.