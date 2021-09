TP-Link Deco X20-4G i X20-DSL – czyli router Mesh na kartę SIM lub z modemem VDSL/ADSL

Deco X20-4G i Deco X20-DSL pracują w standardzie WiFi 6 i zapewniają prędkości dochodzące do 1800 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1201 Mb/s paśmie 5 GHz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Urządzenia pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci WiFi wszędzie, gdzie występują problemy ze zbyt długim buforowaniem lub zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej – nie tylko w mieszkaniach, ale również w dużych domach.

Już ponad 30 milionów Polaków korzysta z internetu, jednak nadal nie wszyscy mają możliwość podłączyć się do infrastruktury kablowej. Dziś nie stanowi to jednak przeszkody w korzystaniu z szybkiej i wydajnej sieci. Internet LTE jest niewątpliwie doskonałą propozycją dla osób, które mieszkają w okolicy, gdzie Internet stacjonarny nie jest dostępny, albo dla tych, którzy mają potrzebę od czasu do czasu zabrać „swój” Internet na urlop, np. na działkę. W takich miejscach dostęp do Internetu umożliwi Deco X20-4G.

Deco X20-4G obsługuje LTE Cat6 o prędkości pobierania do 300 Mb/s i może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy je ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora, by w dowolnym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie mocne, wbudowane anteny 4G LTE. W razie potrzeby do urządzenia można również podłączyć zewnętrzną antenę dachową. Za połączenia kablowe w Deco X20-4G odpowiadają trzy gigabitowe porty Ethernet.

Z kolei Deco X20-DSL posiada port RJ-11 oraz zintegrowany modem VDSL/ADSL kompatybilny z profilem VDSL2 35b z szybkością pobierania do 350 Mb/s, dzięki czemu rekomendowany jest osobom, które obecnie korzystają z usług dostępu do internetu poprzez łącze telefoniczne. Urządzenie posiada aż 4 gigabitowe wymienne porty LAN/WAN dzięki czemu świetnie sprawdzi się także w przypadku zmiany dostawcy internetu na operatora światłowodowego lub kablowego.

Zarówno Deco X20-4G jak i Deco X20-DSL wyposażone zostały w czterordzeniowy procesor z taktowaniem 1,5 GHz, który odpowiada za ich stabilną pracę. Routery pracują w standardzie WiFi 6 (802.11ax), wspartym przez technologię modulacji cyfrowej OFDMA i zapewniają prędkości dochodzące do 1800 Mb/s: 1201 Mb/s: w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Dzięki technologii TP-Link Mesh, zastosowanej w obu modelach, użytkownicy nie muszą już martwić się o przerywanie połączenia z siecią. Technologia Mesh oraz protokoły roamingowe 802.11k/v/r sprawiają, że routery Deco współpracując ze sobą tworzą jednolitą sieć WiFi. Urządzenie, z którym użytkownik przemieszcza się po domu takie jak telefon czy tablet, zawsze połączy się z jednostką Deco oferującą najlepsze parametry, bez przerywania transferu.

Modele Deco X20-4G i Deco X20-DSL posiadają szereg funkcji i technologii usprawniających ich działanie. Silny sygnał WiFi wzmocniony kolorowaniem BSS i technologią Beamforming dociera do wszystkich zakamarków domu. Wykorzystanie technologii MU-MIMO sprawia, że wydajność komunikacji między urządzeniami Deco jest niezwykle wysoka. Urządzenia wyposażono także w funkcję QoS (Quality of Service), aby korzystanie z Internetu było nie tylko w pełni bezpieczne, ale również – dzięki nadawaniu priorytetów – bardzo wydajne.

W przypadku obu urządzeń za bezpieczeństwo transmisji danych odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet HomeShield™, które pomagają stworzyć dostosowaną do potrzeb każdego, bezpieczną sieć bezprzewodową. Użytkownicy mogą być pewni, że ich sieć oraz podłączone do niej urządzenia IoT są kompleksowo chronione. Korzystając z zaawansowanych ustawień funkcji kontroli rodzicielskiej mogą także chronić dzieci przed niepożądanymi treściami, a gościom ograniczyć dostęp do prywatnych danych.

Konfiguracja oraz zarządzanie Deco X20-4G i Deco X20-DSL nie sprawią użytkownikom problemów. Wystarczy podłączyć urządzenie do prądu oraz źródła internetu (włożyć kartę SIM lub podłączyć kabel telefoniczny), a następnie pobrać i zainstalować aplikację TP-Link Deco i konsekwentnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Obydwa urządzenia są kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi modelami z rodziny TP-Link Deco i mogą być także sterowane za pomocą Amazon Alexa.

Urządzenia zostały objęte trzyletnią gwarancją producenta. Deco X20-4G można kupić za ok. 1000 zł, natomiast zakup Deco X20-DSL to wydatek ok. 600 zł.