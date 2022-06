Toyota bZ4X – pierwszy model z linii Beyond Zero

Na europejski rynek wkracza Toyota bZ4X, czyli auto o niezbyt nośnej nazwie, ale wysokich ambicjach. Pierwszy globalny samochód marki z bateryjnym napędem elektrycznym (BEV). Pojazd został zaprojektowany od podstaw jako pierwszy model z linii bezemisyjnych aut elektrycznych bZ (beyond Zero). bZ4X wprowadza na rynek BEV możliwości terenowe prawdziwego SUV-a. Jego premiera to element strategii Toyoty dochodzenia do neutralności klimatycznej przy pomocy różnych technologii napędowych.

Nie jest to adaptacja już istniejącego modelu, lecz pojazd zaprojektowany zupełnie od początku i pierwszy model z linii bZ oparty na przeznaczonej specjalnie dla BEV platformie e-TNGA. W platformie tej baterie zostały zamontowane płasko jako integralna część podłogi. W ten sposób uzyskano bardzo sztywną i odporną konstrukcję o nisko położonym środku ciężkości, co ma istotny wpływ na pewność prowadzenia i dynamikę jazdy. Modułowa architektura e-TNGA pozwala łatwo dostosowywać platformę do różnych wielkości samochodów o różnych typach nadwozia.

Nowa elektryczna Toyota jest dostępna z napędem na przód lub na cztery koła. Wersja FWD ma montowany z przodu elektryczny silnik o mocy 204 KM i 265 Nm momentu obrotowego. bZ4X AWD o mocy 218 KM jest napędzany dwoma 109-konnymi silnikami elektrycznymi przy przedniej i tylnej osi i dysponuje 336 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wiodące w swojej klasie możliwości terenowe to efekt zastosowania systemu AWD z trybem X-MODE, który zapewnia bezpieczną, stabilną jazdę w błocie i śniegu.

Bateria litowo-jonowa o pojemności 71,4 kWh jest złożona z 96 ogniw chłodzonych cieczą i nieustannie monitorowanych pod kątem nieprawidłowości i zużycia. Pewność Toyoty co do jakości baterii trakcyjnej znajduje odzwierciedlenie w gwarancji fabrycznej na 8 lat lub 160 000 kilometrów przebiegu. Program Extended Battery Care zapewnia ochronę do 10 lat i 1 miliona kilometrów pod warunkiem dokonywania corocznego przeglądu baterii.

Zasięg samochodu w cyklu mieszanym wg WLTP wynosi 516 km dla odmiany FWD i 470 km dla wersji AWD. Podłączenie do szybkiej ładowarki pozwala naładować baterię do 80% w 30 minut, przy przeciętnej temperaturze powietrza. Początkowo samochód będzie dostępny z ładowarką pokładową o mocy 6,6 kW. Od końca 2022 roku w samochodach będą montowane ładowarki 11 kW, które zapewnią szybsze ładowanie.