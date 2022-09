Tommy Hilfiger powrócił na nowojorski tydzień mody z realno-wirtualnym pokazem

Tommy Hilfiger miał ostatnio przyjemność świętować powrót na New York Fashion Week. Pokaz mody kolekcji jesień 2022 pod tytułem Tommy Factory odbył się w prawdziwie nowojorskim stylu – mimo deszczu. Na wybiegu zadebiutował firmowy wzór TH Monogram, stworzony we współpracy z ilustratorem i projektantem graficznym Fergusem Purcellem. Logowany motyw prezentuje nowe podejście do klasycznej typografii nawiązującej do amerykańskiego stylu college. Publiczność z całego świata – śledząca relację na miejscu i w internecie obserwowała fuzję rzeczywistości i wirtualnego świata, w którym wystąpiły słynne awatary Superplastic.

Jesienią 2022 roku oddajemy hołd kultowej nowojorskiej Fabryce, gdzie Andy Warhol połączył modę, sztukę, muzykę i showbiznes. Od nowego wzoru TH Monogram, zaprojektowanego z Fergusem Purcellem, po współpracę z brytyjskim projektantem Richardem Quinnem – klasykę zderzamy z awangardą. Tradycyjnie amerykańskie motywy odradzają się w unikalnych odsłonach, inspirowanych streetwearem: mieszankach wyrazistych barw, zaskakujących proporcjach i standardowych fasonach noszonych w niezwykły sposób. Tak wygląda nowoczesny styl preppy – tworzony dla wszystkich. Celebracja sztuki i popkultury, we wszystkich światach: od realnego po wirtualne. Witajcie w Tommy Factory. – mówi Tommy Hilfiger

Inspirowane dziedzictwem Andy’ego Warhola, phygitalowe wydarzenie marki zgromadziło ‘Futuremakers’ ze światów mody, muzyki, sztuki i showbiznesu. Po przybyciu, goście spotykali scenografię pokazu w formie… niedokończonej. Wtedy zaproszeni byli do udziału w przygotowaniach wspólnie z grupą innowacyjnych artystów. Jon Batiste urzeczywistnił tę wizję, dając nawet spontaniczny występ na czerwonym dywanie. Wielkiemu finałowi pokazu towarzyszył występ legendarnego perkusisty i producenta Travisa Barkera, który zagrał na tle panoramy miasta.

Wyselekcjonowana grupa fotografów, filmowców i artystów nowej generacji tworzyła na żywo i dała gościom pełen dostęp do kulisów przygotowań pokazu – w tym fryzur, makijażu, garderoby i scenografii. W tworzeniu dekoracji uczestniczyli lokalni nowojorscy artyści, w tym scenograf Scotty Selvin, aerografik Gabe Rozzell, sitodrukarze Print Mafia & Made By Crack, plakacista Te’an Archer, fotograf Bladi, graficzka i plakacistka Risa Andy oraz grafficiarze: Kyzer, OM!, Humane i DNTWATCHTV. Ich pracę relacjonowano na żywo: na ekranach na miejscu, w Internecie i mediach społecznościowych oraz w świecie TOMMY PLAY na platformie Roblox.

Pokaz otworzył Jalin Johnson, a poza gwiazdami modelingu, w pokazie wystąpił Bob Colacello, prawa ręka Warhola i redaktor magazynu Interview, oraz amerykańska aktorka i modelka Donna Jordan – niegdyś znana jako Warhol Superstar. Na wirtualnym wybiegu TOMMY PLAY na platformie Roblox pojawiły się gwiazdorskie awatary Superplastic – Janky, Guggimon i Dayzee – ubrane w projekty z kolekcji Tommy Hilfiger x Richard Quinn. Pokaz w Nowym Jorku na żywo oglądali Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Corey Gamble, Richard Quinn, Shawn Mendes, Jon Batiste, Kate Moss, Halima Aden, John Legend, Rickey Thompson, Jaylen Brown, Anthony Ramos i Paulo André. Obecna była też członkini legendarnej Fabryki – Jane Forth, która będąc nastolatką zdobyła sławę jako gwiazda Warhola.

Przybywając do Fabryki, goście błyskawicznie zanurzali się w phygitalowym świecie Tommy’ego. Foliowe balony, inspirowane legendarnymi „srebrnymi chmurami” Warhola, unosiły się na tle nowojorskiej panoramy. Wzbogacił je wyświetlany na ekranach remiks wirtualnego Nowego Jorku – odtworzonego na platformie Roblox – oraz multimedialnej instalacji z balonów, stworzonej przez gości w technologii Augmented Reality. Na kreatywnym placu zabaw, którym stała się scenografia pokazu, na żywo powstawała prawdziwa i cyfrowa sztuka, a podczas aktywności w metawersum goście mogli w mniej niż minutę otrzymać na telefon NFT Tommy Factory, dzięki uprzejmości platformy Rove.

Asortyment odzieży męskiej, damskiej i unisex był dostępny do kupienia w czasie rzeczywistym – już w chwili, gdy projekty pojawiały się wybiegu. Była to kolejna realizacja, wyjątkowego dla marki Tommy Hilfiger, w formule pokazu „See Now, Buy Now”. Błyskawiczne zakupy dotyczyły także ekskluzywnych wirtualnych produktów, dostępnych na Roblox.

Kolekcje są już dostępne w globalnych kanałach sprzedaży marki, w sklepach detalicznych i u wybranych partnerów.