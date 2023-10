Hrabina Pączek – muzyczny stand-up Joanny Kołaczkowskiej w Klubie Stodoła

17 października 2023 w Klubie Stodoła odbędzie się muzyczny stand-up Joanny Kołaczkowskiej, jednej z najbardziej znanych i cenionych artystek polskiej sceny kabaretowej, znanej między innymi z kabaretu Hrabi oraz legendarnego kabaretu Potem. Podczas recitalu „Hrabina Pączek”, warszawska publiczność będzie miała okazję usłyszeć nowe piosenki artystki, przeplatane pełnymi dowcipu anegdotami. Joannie na scenie towarzyszyć będzie Łukasz Pietsch, aktor i muzyk kabaretu Hrabi.

Joanna Kołaczkowska to artystka kabaretu Hrabi. Postawny zmysł komiczny, niepowtarzalny styl i odporna na mozół poszukiwaczka radości. Jej marzeniem jest, by muzyka ją sponiewierała i wyrywała włosy. Pragnie stworzyć takie piosenki, które przetrwają kryzys klimatyczny i od czasu do czasu wyrwą komuś choć jeden włos.

„Od zawsze na scenie byłam w grupce, nawet namawiałam lidera kabaretu Potem Władka Sikorę, żeby wymyślał chórki w moich piosenkach, bo nie chciałam stać sama na scenie. Wolałam, żeby ludzie nie skupiali się tylko na mnie. Teraz, w recitalu <<Hrabina Pączek – czyli muzyczny stand-up>> buduję opowieść wokół siebie i wokół piosenek, które trochę mają odciągać uwagę ode mnie. Zobaczymy, czy to się udaje” – mówi Kołaczkowska.

„Muzyki potrzebuję jak powietrza, jak wiatru, który przegania… chcę. by jego powiew mnie porywał, unosił na barana, a potem grzecznie zanosił do domu. Chcę, by piosenki mną poniewierały i wyrywały mi włosy. Marzeniem moim jest stworzenie takich piosenek, które będą żyły i od czasu do czasu wyrwą komuś choć jeden włos” – dodaje artystka.

Joannie Kołaczkowskiej na scenie towarzyszą: kolega z Kabaretu Hrabi – Łukasz „Lopez” Pietsch na instrumentach klawiszowych oraz Piotr Koźbielski (na co dzień zespół Łąki Łan) – instrumenty perkusyjne.

Hrabina Pączek – muzyczny stand-up Joanny Kołaczkowskiej

17 października 2023, Klub Stodoła

ul. Batorego 10, Warszawa

Bilety dostępne w kasie Klubu Stodoła oraz w sprzedaży internetowej: www.ticketclub.pl