Tiger – dokument HBO przestawiający sylwetkę Tigera Woodsa

Dwuczęściowy dokument HBO Tiger to nowe spojrzenie na rozwój kariery oraz jej załamanie, a także wielki powrót na szczyt światowej ikony jaką jest Tiger Woods. Pierwsza część filmu dostępna jest w HBO GO już od dzisiaj, 11 stycznia. Premiera drugiej części zaplanowana została w HBO GO na 18 stycznia. Emisja na antenie HBO odbędzie się w marcu.

Film dokumentalny Tiger prezentuje niepublikowane nigdy wcześniej nagrania i wywiady z tymi, którzy najlepiej znają Tigera Woodsa – w tym z jego byłym pomocnikiem i bliskim przyjacielem, Stevem Williamsem oraz legendą golfa Sir Nickiem Faldo. W produkcji nie brakuje też rozmów z przyjacielem Earla Woodsa, ojca golfisty, Petem McDanielem, pierwszą prawdziwą miłością sportowca – Diną Parr oraz przerywającą milczenie Rachel Uchitel, główną postacią skandalu obyczajowego, który na zawsze zmienił życie Tigera.

Produkcja przedstawia intymny obraz cudownego dziecka, którego poświęcenie i obsesja na punkcie gry w golfa nie tylko przyniosły mu sławę i sukces. Sprawiły także, że poszedł on krętą drogą, która ostatecznie doprowadziła do jego legendarnego powrotu na szczyt i ogromnego zwycięstwa w 2019 roku.

Obowiązki producentów wykonawczych filmu pełnili zdobywca Oscara Alex Gibney, a także Sam Pollard, Stacey Offman, Richard Perello, Armen Keteyian i Jeff Benedict. Za reżyserię odpowiadają wyróżniony nominacją do Oscara oraz nagrodą Emmy Matthew Heineman oraz nominowany do Emmy Matthew Hamachek.

