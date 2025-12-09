Thule VeloSpace 3: nowa generacja bagażników rowerowych na hak już dostępna

Thule zaprezentowało właśnie VeloSpace 3 – następcę jednego z najpopularniejszych bagażników rowerowych montowanych na haku. Nowy model został zaprojektowany tak, by sprostać oczekiwaniom współczesnych użytkowników: jest bardziej pojemny, bardziej kompatybilny i jeszcze łatwiejszy w obsłudze. W zależności od konfiguracji pozwala przewozić od dwóch do nawet czterech rowerów – także cięższych e-bike’ów czy modeli górskich o dużym rozstawie osi.

Jak podkreśla Baptiste Chaussignand, Director Category Management Bike w Thule, VeloSpace 3 to ewolucja konstrukcji, która zdobyła już zaufanie użytkowników. „Chcieliśmy zapewnić kompatybilność z szerokim spektrum większych rowerów, takich jak elektryczne czy górskie. Wysoka pojemność i nowy system montowania oparty na niezależnych ramionach z paskami sprawiają, że przewożenie rowerów jest jeszcze prostsze”.

VeloSpace 3 dostępny jest w wariantach dla 2 lub 3 rowerów, oferując powiększoną przestrzeń pomiędzy jednośladami oraz możliwość przewożenia modeli o rozstawie osi do 1350 mm i wadze do 30 kg. Innowacyjne obrotowe głowice oraz bezpieczne paski montażowe ułatwiają dopasowanie bagażnika do różnych kształtów ram – także wykonanych z delikatnych materiałów, w tym karbonu.

Dostępny osobno adapter pozwala powiększyć zestaw o dodatkowy rower, osiągając finalnie konfigurację 3- lub 4-rowerową.

Jedną z kluczowych zalet nowej konstrukcji jest łatwy dostęp do bagażnika auta – nawet przy zamontowanych rowerach. Mechanizm odchylania aktywowany jest pedałem, a w wersji 3-rowerowej kąt pochylenia można zwiększyć z 50° do 70°. Dzięki temu VeloSpace 3 jest kompatybilny nie tylko z klasycznymi kombi czy SUV-ami, lecz także z wieloma kompaktowymi vanami wyposażonymi w dużą klapę.

Najważniejsze cechy Thule VeloSpace 3

niezależne ramiona z obrotowymi głowicami i paskami, zapewniające bezpieczny montaż rowerów

odchylanie bagażnika jednym ruchem, dla łatwiejszego dostępu do przestrzeni bagażowej

wysoka ładowność: do 30 kg na rower lub 60 kg łącznie

kompatybilność z rowerami o rozstawie osi do 1350 mm

regulowany kąt odchylenia (50°–70°) w wersji 3-rowerowej

bezpieczeństwo ram karbonowych dzięki delikatnemu systemowi mocowania

możliwość rozbudowy o dodatkowy rower dzięki opcjonalnemu adapterowi

Ceny i dostępność

Nowy Thule VeloSpace 3 jest już dostępny w sprzedaży. Rekomendowane ceny wynoszą: