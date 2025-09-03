Thule Spring 2 – kompaktowy wózek, który sprosta każdemu terenowi

Thule zaprezentowało nową odsłonę swojego bestsellerowego wózka – Spring 2, zaprojektowaną z myślą o aktywnych rodzinach. To model, który ma łączyć komfort dziecka, wygodę rodziców i mobilność w każdych warunkach – od miejskich chodników, po polne ścieżki.

Thule Spring 2 wyposażono w system składania jedną ręką oraz innowacyjny mechanizm 3D, dzięki któremu tylne koła chowają się do środka, co jeszcze bardziej ogranicza gabaryty po złożeniu. Wózek można postawić pionowo, co ułatwia jego przechowywanie nawet w niewielkich przestrzeniach.

Rodzice docenią także obrotowe przednie koło z blokadą, udoskonalone zawieszenie i piankowe opony odporne na przebicie, które zapewniają płynną jazdę w każdym terenie. Wysuwany uchwyt pozwala dopasować wysokość do własnych potrzeb, a pojemny kosz o ładowności do 10 kg pomieści zakupy i wszystkie niezbędne akcesoria.

Dzięki odchylanemu oparciu z wbudowanym podnóżkiem, miękkiemu zawieszeniu i przestronnej budce z wentylacją oraz ochroną przeciwsłoneczną UPF 50+, Spring 2 zapewnia komfort podczas krótkich przejażdżek i dłuższych spacerów. Wózek został wyposażony w 5-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz praktyczne okienko w budce, pozwalające rodzicom mieć dziecko zawsze na oku.

Nowy model jest kompatybilny z gondolą Thule Bassinet oraz fotelikami samochodowymi (po zastosowaniu adapterów), dzięki czemu można korzystać z niego już od narodzin dziecka. To czyni z Spring 2 wszechstronny system transportowy, który rośnie wraz z rodziną.

„Tworząc Thule Spring 2 dopracowaliśmy każdy detal, aby uprościć życie rodziców i zaoferować jeszcze więcej wygody na co dzień” – podkreśla Beatrice Råvik Janzon z Thule.

Thule Spring 2 jest już dostępny w Polsce w cenie 2 219 PLN.