JBL Boombox 4 – potęga dźwięku w nowym wydaniu

JBL Boombox 4, najnowsza odsłona kultowego głośnika przenośnego, już 8 września trafi na polski rynek. Producent obiecuje jeszcze mocniejsze brzmienie, dłuższy czas pracy na baterii i odświeżony design – wszystko to w lżejszej obudowie i z certyfikatem wodoodporności IP68.

Nowy Boombox 4 został wyposażony w dwa większe głośniki niskotonowe, dwa wysokotonowe oraz trzy radiatory pasywne. Efekt? Jeszcze głębszy bas i czystszy dźwięk, bez względu na głośność. Dodatkowo technologia AI Sound Boost analizuje muzykę w czasie rzeczywistym, dostosowując parametry brzmienia, by wydobyć maksimum mocy przy minimalnych zniekształceniach.

Użytkownicy mają też do wyboru dwa tryby wzmocnienia basu – Deep Bass dla klasycznego, głębokiego brzmienia oraz Punchy Bass, gdy impreza potrzebuje dodatkowej energii.

Boombox 4 nie boi się ani deszczu, ani kurzu – certyfikat IP68 zapewnia pełną odporność na wodę i pył. Dzięki lżejszej konstrukcji i charakterystycznemu designowi głośnik można łatwo zabrać na plażę, do ogrodu czy na osiedlową imprezę.

Standardowo jedno ładowanie wystarcza na 28 godzin odtwarzania, ale dzięki funkcji Playtime Boost czas pracy można wydłużyć o kolejne 6 godzin. Dodatkowym atutem jest możliwość odtwarzania bezstratnego audio – wystarczy podłączyć głośnik przez USB-C do kompatybilnego urządzenia.

Dzięki technologii Auracast można sparować dwa Boomboxy w trybie stereo albo połączyć wiele głośników JBL, aby wypełnić dźwiękiem jeszcze większą przestrzeń.

Nowy model wykorzystuje plastik i tkaninę pochodzącą z recyklingu, a jego opakowanie wykonane jest z papieru z certyfikatem FSC. Co więcej, akumulator można łatwo wymienić, co wydłuża żywotność urządzenia.

JBL Boombox 4 będzie dostępny w Polsce od 8 września 2025 roku w cenie 2 199 PLN.