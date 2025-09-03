Lexus LBX Vibrant Edition – limitowana wersja pełna energii

Lexus rozszerza ofertę swojego kompaktowego crossovera LBX o limitowaną edycję Vibrant Edition. To propozycja dla kierowców, którzy cenią dynamiczny charakter i wyjątkowe detale stylistyczne. Produkcja specjalnej wersji będzie ograniczona czasowo – od września 2025 roku do maja 2026 roku.

Vibrant Edition wyróżnia się dodatkami inspirowanymi sportową wersją Morizo RR. Auto otrzymało 18-calowe, matowe felgi aluminiowe w kolorze czerni, fortepianowe wykończenia zderzaków oraz czarne listwy okienne i drzwiowe. Charakteru dodaje także grill z elementami w odcieniu czarnego chromu.

Nowa edycja będzie dostępna w trzech wariantach kolorystycznych: Ruby Red lub Sonic Quartz w zestawieniu z czarnym dachem i słupkami, a także w jednolitym kolorze Astral Black. Na tylnych słupkach pojawią się oznaczenia Vibrant Edition.

Kabina auta to połączenie luksusu i sportowego charakteru. Fotele obszyto półanilinową skórą w kolorze Black, z kontrastującymi wstawkami Dark Rose. Ten sam odcień znajdziemy m.in. na konsoli środkowej, podłokietnikach czy pasach bezpieczeństwa. Detale podkreślają czerwone podwójne przeszycia Tatami.

Vibrant Edition oferuje bogate wyposażenie: fotel kierowcy regulowany elektrycznie w ośmiu kierunkach, nastrojowe podświetlenie ambientowe z paletą 50 kolorów, bezprzewodową ładowarkę, klimatyzację Nanoe X, cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 12,3 cala oraz elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Pod maską pracuje najnowszy układ hybrydowy marki – trzycylindrowy silnik 1.5 o mocy 136 KM (100 kW). LBX Vibrant Edition zużywa średnio 4,4 l/100 km i przyspiesza do „setki” w 9,2 s. Dzięki kompaktowym wymiarom i średnicy zawracania 10,4 m model świetnie sprawdza się w miejskim otoczeniu.

„LBX szybko stał się jednym z naszych kluczowych modeli w Europie. Wersja Vibrant Edition jeszcze mocniej podkreśla jego sportowy i dynamiczny charakter” – podkreśla Andre Schmidt, szef Lexus Europe.