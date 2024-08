Aplikacja My BMW z funkcjonalnością, która może pomóc w decyzji o przesiadce na samochód elektryczny

Aplikacja My BMW i aplikacja MINI są stale rozwijane i ulepszane w ramach pięciu aktualizacji rocznie. Aplikacje stają się coraz ważniejsze dla klientów, zwłaszcza w zakresie elektromobilności i ładowania.

Nowa funkcja „Analizy pojazdu elektrycznego” oferuje klientom, posiadającym BMW z silnikiem spalinowym, możliwość sprawdzenia, jak w pełni elektryczne BMW sprawdziłoby się przy ich indywidualnym profilu jazdy. Na potrzeby symulacji klient wybiera w aplikacji elektryczny model BMW jako alternatywę. Na podstawie co najmniej 200 jazd i 2 000 km pokonanych modelem spalinowym analiza pokazuje liczbę przejazdów, które można by pokonać na jednym ładowaniu wybranego samochodu elektrycznego. Celem tego działania jest przezwyciężenie powszechnych obaw związanych z zasięgiem i codzienną praktycznością pojazdów elektrycznych. Do symulacji aplikacja wykorzystuje rzeczywiste dane jazdy z bieżącego samochodu spalinowego, które generowane są przez funkcję „Moje jazdy”. Na podstawie tych indywidualnych danych analiza samochodu elektrycznego daje klientowi solidną podstawę do wyboru rodzaju napędu przy zakupie kolejnego pojezdu. W kolejnej wersji analiza zostanie uzupełniona o ocenę postojów pojazdu i jazd na długich dystansach oraz o informacje o możliwościach, wymaganiach czasowych dotyczących ładowania. Warunkiem korzystania z „Analizy samochodu elektrycznego” jest posiadanie pojazdu BMW z silnikiem spalinowym i systemem operacyjnym BMW 7 lub nowszym, a także zgoda klienta na wykorzystanie jego danych z jazd do analizy.

Najnowsza aktualizacja wprowadza kilka funkcji, które zapewniają spójność między pojazdem a aplikacją przy planowaniu tras. Opcje takie jak unikanie autostrad, promów lub płatnych dróg można teraz ustawić również w aplikacji i są zawsze automatycznie synchronizowane w obie strony. Ponadto aplikacja My BMW i aplikacja MINI z planowaniem tras zoptymalizowanym pod kątem ładowania dla pojazdów elektrycznych, umożliwia teraz również dodawanie indywidualnych postojów na ładowanie, które są następnie synchronizowane z pojazdem. Aplikacje wskazują również przydatne miejsca w pobliżu stacji ładowania, takie jak restauracje, kawiarnie, banki lub supermarkety, ze szczegółowymi informacjami.

Nowa funkcja Charging Wallet w aplikacji pozwala teraz kierowcom samochodów elektrycznych wybierać i zarządzać preferowanymi taryfami ładowania różnych dostawców. Koszty wybranych taryf ładowania wyświetlane są w aplikacji zależnie od dostępności przy wybieraniu stacji ładowania, co pozwala indywidualnie wybrać najkorzystniejszą taryfę.