Thule przejmuje Reacha i wprowadza do oferty innowacyjne przyczepki rowerowe dla aktywnych

Thule, szwedzka marka znana z wysokiej klasy rozwiązań transportowych, ogłosiła przejęcie niemieckiej firmy Reacha – producenta modułowych przyczepek rowerowych. To krok, który naturalnie wpisuje się w rozwój marki w segmencie rowerowym i outdoorowym. Nowe produkty w portfolio Thule pozwolą użytkownikom jeszcze łatwiej łączyć mobilność z aktywnym stylem życia – bez potrzeby używania auta.

Reacha to przyczepki, które wyróżniają się modułową konstrukcją i możliwością szybkiego przekształcenia ich w wózek ręczny. Dzięki temu sprawdzą się zarówno na codzienne zakupy, jak i wyprawy na plażę czy w góry. Modele takie jak Reacha Sport i Reacha Sport Beach zostały zaprojektowane z myślą o transporcie desek SUP, kajaków czy canoe – a wszystko to z wykorzystaniem roweru.

„Wprowadzając Reacha do rodziny Thule, oferujemy nowe możliwości dla tych, którzy chcą żyć aktywnie, a jednocześnie ekologicznie – niezależnie od tego, czy wybierają się do miasta, na plażę czy na szlak” – komentuje Martin Pråme Malmqvist, International Product Manager w Thule.

Dzięki globalnej sieci sprzedaży Thule, innowacyjne przyczepki Reacha zyskają znacznie szerszy zasięg, trafiając do użytkowników na całym świecie. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć korzystanie z samochodu, nie rezygnując z wygody transportowania sportowego sprzętu.

Dostępne modele i ceny:

Reacha City – kompaktowa, wszechstronna przyczepka/wózek: 2 729 PLN

– kompaktowa, wszechstronna przyczepka/wózek: Reacha City Platform – z solidną drewnianą podłogą: 3 189 PLN

– z solidną drewnianą podłogą: Reacha Sport – do przewozu długiego sprzętu: 3 639 PLN

– do przewozu długiego sprzętu: Reacha Sport Beach – z szerokimi oponami na piasek: 4 099 PLN

Więcej informacji: thule.com