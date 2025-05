Nowa Kolekcja UNIQLO x ANYA HINDMARCH

UNIQLO ogłasza ekscytującą współpracę z brytyjską projektantką Anyą Hindmarch na nową kolekcję „T-SHIRT SHOP” na lato 2025. Kolekcja, która zadebiutuje 22 maja, wyróżnia się unikalnymi T-shirtami, które łączą prostotę japońskiej marki z charakterystycznym stylem Hindmarch. Kluczowym elementem są zygzakowate przeszycia oraz motyw oka, który pojawia się na każdym produkcie.

„Jestem podekscytowana premierą kolekcji UNIQLO x Anya Hindmarch T-SHIRT SHOP. To kolekcja T-shirtów na co dzień, które każdy powinien mieć w swojej szafie, przerobionych w moim charakterystycznym stylu” – powiedziała Anya Hindmarch. Kolekcja łączy funkcjonalność i zabawne podejście do klasyki odzieży codziennej.

W kolekcji znajduje się pięć modeli T-shirtów, które można traktować jak system o nazwach przypominających kody:

T1BOXY – luźniejszy krój w stylu “boyfriend”, wykonany z bawełny, idealny do jeansów

T2CLASSIC – dopasowany krój z krótszymi rękawami, wykonany z lekkiej bawełny Slub

T3SLEEVELESS – bez rękawów, z elementem na prawym ramieniu i motywem oka na plecach

T4TANK – dopasowany top z prążkowanej bawełny, idealny na upalne dni

KT1EASY – T-shirt dziecięcy, prosty z zabawnymi detalami, dostępny w czterech kolorach

Dodatkowo, w ofercie znalazły się kwadratowe saszetki w dwóch rozmiarach, które są nie tylko funkcjonalne, ale także pełne humoru – idealne na podróże lub jako opakowanie prezentowe.

Kolekcja będzie dostępna w sklepach UNIQLO oraz online na stronie uniqlo.com. UNIQLO x ANYA HINDMARCH to doskonała propozycja na lato, łącząca klasykę z nowoczesnym, zabawnym podejściem do codziennych T-shirtów. Z pewnością stanie się must-have w szafach miłośników funkcjonalnej, ale stylowej odzieży.