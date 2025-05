Sandisk prezentuje najszybszy dysk SSD na świecie – WD_BLACK SN8100 NVMe z PCIe Gen 5.0

Sandisk po raz kolejny przesuwa granice technologii pamięci masowej, prezentując WD_BLACK SN8100 NVMe SSD – flagowy dysk z interfejsem PCIe Gen 5.0, który wyznacza nowy standard szybkości i wydajności. To najszybszy obecnie dostępny dysk SSD na świecie, osiągający prędkości odczytu do 14 900 MB/s i zapisu do 14 000 MB/s. Z pojemnością sięgającą aż 8 TB i przełomową efektywnością energetyczną, nowy dysk Sandiska jest idealnym wyborem dla graczy, twórców i profesjonalistów korzystających z narzędzi AI.

W obliczu rosnących wymagań współczesnych użytkowników – od rozgrywki w 4K i 8K, przez zaawansowaną edycję wideo, po pracę z dużymi zbiorami danych i modelami AI – WD_BLACK SN8100 NVMe SSD odpowiada na realne potrzeby. W porównaniu do poprzednich modeli z PCIe Gen 4.0 oferuje ponad dwukrotnie wyższą wydajność odczytu oraz 100% lepszą efektywność energetyczną, przy zużyciu energii nieprzekraczającym 7 W.

WD_BLACK SN8100 dostępny będzie także w wersji z radiatorem z anodowanego aluminium, który zapewnia pasywne chłodzenie – bez hałasu, bez dodatkowych wentylatorów. Dla miłośników estetyki przygotowano również opcję z podświetleniem RGB. To nie tylko sprzęt – to także design, który robi wrażenie.

Najważniejsze parametry techniczne:

Do 14 900 MB/s odczytu i 14 000 MB/s zapisu

Ponad 2 300 000 IOPS przy operacjach losowych (2–4 TB)

Do 2 400 TBW wytrzymałości (dla modelu 4 TB)

Pojemności do 8 TB

Energooszczędność o 100% lepsza niż w PCIe Gen 4.0

Modele o pojemności od 1 do 4 TB są już dostępne na stronie shop.sandisk.com, a wersja 8 TB trafi do sprzedaży jeszcze w 2025 roku. Jesienią pojawią się także wersje z radiatorem.

Dla tych, którzy nie uznają kompromisów i chcą wycisnąć maksimum z każdego megabajta – WD_BLACK SN8100 to absolutny must-have w 2025 roku.