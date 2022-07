Już tylko pięć dni dzieli nas od koncertu Five Finger Death Punch, który odbędzie się na warszawskim Torwarze. Przed zespołem zagrają The Kroach i Solence. Bilety są jeszcze dostępne na www.livenation.pl. Jak wyglądają koncerty FFDP zobaczyć możecie poniżej na koncertowym klipie do Wash It All Away.