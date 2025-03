Little Simz zapowiada nowy album Lotus i prezentuje singiel Flood

Little Simz powraca z zapowiedzią swojego szóstego albumu studyjnego, zatytułowanego Lotus. Premiera płyty zaplanowana jest na 9 maja, a pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest hipnotyzujący utwór Flood.

W nagraniu Flood Simz towarzyszą Obongjayar oraz Moonchild Sanelly, dodając kompozycji wyjątkowego brzmienia. Utwór stanowi zapowiedź nowego kierunku artystycznego brytyjskiej raperki, ukazując jej ewolucję muzyczną i osobistą. Teledysk do Flood, wyreżyserowany przez Salomona Ligthelma, wprowadza widzów w wizualny świat Lotus i stanowi mocny punkt wyjścia do odkrywania całego albumu.

Little Simz od lat uchodzi za jedną z najważniejszych i najbardziej wizjonerskich artystek brytyjskiej sceny muzycznej. Konsekwentnie tworzy muzykę pełną autentyczności i głębi. Jej album Sometimes I Might Be Introvert zdobył Mercury Music Prize w 2021 roku i uplasował się w pierwszej piątce brytyjskiej listy sprzedaży. W 2022 roku artystka wydała poruszającą płytę No Thank You, a rok później zadebiutowała jako aktorka w serialu Netflix Top Boy.

Rok 2024 to dla Simz kolejne wielkie osiągnięcia. Jej występ na Pyramid Stage podczas festiwalu Glastonbury spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, potwierdzając jej status jednej z najważniejszych postaci współczesnej muzyki. Ponadto, Southbank Centre ogłosiło ją kuratorką jubileuszowej, 30. edycji prestiżowego festiwalu Meltdown, stawiając ją w jednym szeregu z takimi legendami jak Chaka Khan, Grace Jones, Robert Smith czy Yoko Ono.

Zapowiedź albumu Lotus oraz premiera singla Flood zwiastują kolejny ekscytujący etap w karierze Little Simz.