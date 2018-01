Steven Soderbergh nakręcił film iPhone’m

Smartfony stanowią coraz lepsze narzędzie dla filmowców-amatorów, ale mogą skorzystać z niego również profesjonaliści. Reżyser Ocean’s Eleven Steven Soderbergh postanowił nakręcić swoją nową pełnometrażową produkcję Unsane jedynie za pomocą kamer iPhone’ów.

Unsane to thriller psychologiczny opowiadający historię młodej kobiety, która pada ofiarą cyberstalkingu. Trafia ona do szpitala psychiatrycznego, w którym lekarze obserwują szereg zachowań świadczących o tym, że jej lęki mogą być jedynie urojeniami. Główną rolę w produkcji zagrała Claire Foy, zdobywczyni Złotego Globu za rolę w serialu The Crown. Unsane to jednak nie tylko ciekawy dreszczowiec, ale i jedna z pierwszych pełnometrażowych produkcji nakręcona całkowicie za pomocą iPhone’a, wykorzystująca wiele elementów stylistycznych zapożyczonych z telefonu (np. ujęcia stylizowane na czat FaceTime).

Reżyser Unsane, Steven Soderbergh, znany jest z takich filmów, jak seria Ocean’s Eleven, Erin Brockovich i opartego na prozie Stanisława Lema Solaris. Unsane to nie pierwszy jego projekt stanowiący ukłon w stronę smartfonów – Soderbergh jest również autorem siedmiogodzinnego interaktywnego filmu Mosaic, który można obejrzeć w darmowej aplikacji o tej samej nazwie. Światowa premiera Unsane odbędzie się 23 marca 2018.