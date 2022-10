Wydawca gry The Devil in Me opublikował pierwszą część dwuczęściowej serii wywiadów z nominowaną do Oscara Jessie Buckley. Podczas wywiadu Jessie opowiada o doświadczeniach w swojej pierwszej roli w grach wideo i związanych z tym wyzwaniach.

Z wideo można dowiedzieć się więcej o postaci granej przez Jessie w The Devil in Me — Kate Wilder — jej osobowości i relacjach z innymi bohaterami w grze. Jessie zdradza również więcej szczegółów na temat historii, postaci, a także pozwala zajrzeć za kulisy produkcji.