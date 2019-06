TEST: Yamaha PianoCraft MCR-B270D

Miniwieże będą cieszyły się popularnością dopóty, dopóki w naszych mieszkaniach będzie brakowało miejsca na stworzenie prawdziwie wypasionych systemów audio. Urządzenia takie jak Yamaha MCR-B270D stanowią praktyczną i dobrze brzmiącą alternatywę dla wyrzucania mebli po to, by w ich miejsce wstawić kolumny podłogowe.

MCR-B270D należy do cenionej serii PianoCraft, co widać już na pierwszy rzut oka – sprzęt jest kompaktowy, ale wykonany z dbałością o szczegóły, z wysokiej jakości komponentów. Jego sercem jest wielofunkcyjna jednostka centralna, zamknięta w solidnej, aluminiowej obudowie. Potrafi ona odtwarzać muzykę z płyt CD, nośników USB i urządzeń Bluetooth – zważywszy na korzystną cenę zestawu trudno narzekać na brak natywnej obsługi serwisów streamingowych.

Brakowało nam natomiast dwukierunkowej transmisji Bluetooth, która pozwoliłaby na podłączenie bezprzewodowych słuchawek. Urządzenie wyposażone jest także w tunery radiowe FM i DAB+, co daje spore możliwości odtwarzania; może ono ponadto pełnić funkcję amplitunera.

Jednostce centralnej towarzyszą dwie kolumny utrzymane w tej samej minimalistycznej stylistyce. Zostały one wykonane w technologii VCCS, która chroni konstrukcję przed wpadaniem w wibracje. Mimo niewielkich rozmiarów dostarczają one sporo mocy, bo łącznie aż 40 W.

W praktyce wszystkie te rozwiązania przekładają się na wspaniałe odczucia dźwiękowe. Brzmienie MCR-B270D można najprościej określić jako bogate: basy, średnica i wysokie tony kryją w sobie sporo wyeksponowanych szczegółów, ale jednocześnie żaden z nich nie przeważa, wszystko jest ładnie zbalansowane. Naszym polem testowym była nieduża kawalerka, ale mieliśmy wrażenie, że przy odpowiednim ustawieniu kolumn miniwieża wypełni dźwiękiem także większe pomieszczenia.

Sprzęt gładko współpracował z różnymi źródłami dźwięku i typami zawartości (oprócz muzyki sprawdziliśmy także jak MCR-B270D wypada w konfrontacji z filmami) – podczas odczytu płyt CD jednostka centralna nie wpadała w wibracje, a połączenie Bluetooth 4.2 ze smartfonem okazało się stabilne. Bardzo dobrze brzmiały na nim także audycje radiowe. Urządzenie potrafi odtwarzać pliki audio wysokiej jakości FLAC i WAV z pamięci USB – tutaj kolumny pomogły w wydobyciu z muzyki wszystkich szczegółów.

Pod względem udźwiękowienia filmów sprzęt pozytywnie nas zaskoczył. Co prawda nie zastąpi on dedykowanego soundbara, ale gdy oglądamy film na telefonie, sparowanie go z miniwieżą potrafi dostarczyć dużo satysfakcji, ponieważ zdecydowanie lepiej wydobywa ona kinowy charakter ścieżki dźwiękowej niż mobilne głośniki.

Yamaha MCR-B270D to praktyczny sprzęt, który z powodzeniem zastąpi niejeden większy system audio.

Specyfikacja