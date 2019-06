Reedycja konsoli PC Engine Core Grafx od Konami

Niektóre konsole nie osiągnęły takiej popularności jak NES czy Sega Genesis, a przynajmniej nie w Europie. PC Engine, znane także jako TurboGrafx-16, było w późnych latach 80 prawdziwym hitem w Japonii, ale na zachodzie zdobyło stosunkowo niewielu fanów. Mimo tego Konami postanowiło wypuścić w świat jej odświeżoną wersję.

Konsola będzie dostępna w trzech edycjach. Europejska PC Engine Core Grafx Mini i japońska PC Engine Mini otrzymają kwadratowy design japońskiego oryginału, a amerykański TurboGrafx-16 Mini będzie przypominał swojego poprzednika – w Stanach Zjednoczonych konsola pojawiła się w większej, prostokątnej obudowie. Niezależnie od wzornictwa ma ona zachowywać ducha oryginału: gry zostaną przedstawione w formacie 4:3 i ozdobione filtrem symulującym ekran telewizora kineskopowego. Urządzenie podłączymy do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI.

Wśród zapowiedzianych gier dla Europy i Stanów Zjednoczonych znalazły się R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Ys Book I & II, Dungeon Explorer oraz Alien Crush. Nieco inne tytuły pojawią się w wersji japońskiej, gdzie gracze będą mogli odpalić na przykład Bonk’s Adventure czy Castlevania: Rondo of Blood. Niezależnie od dostępnych gier, PC Engine Core Grafx Mini to szansa na zapoznanie się z konsolą, która nigdy do nas nie trafiła – limitowana edycja TurboGrafx-16 była dostępna na początku lat 90 jedynie w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Cena i data premiery urządzenia zostaną podane w późniejszym terminie.