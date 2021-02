TEST: Yamaha MusicCast RX-V6A

Trzeba przyznać, że 8K rozwija się nadspodziewanie szybko. Jeszcze dwa lata temu rozdzielczość 7680×4320 px była zaledwie marzeniem przyszłości, a teraz na rynku pojawiają się kompatybilne z nią telewizory, na dodatek w zadziwiająco niskich cenach. Nic dziwnego, że obok nich na sklepowych półkach stają inne urządzenia dla kinomanów spragnionych niepowtarzalnych wrażeń, w tym amplitunery. Oto MusicCast RX-V6A, który oprócz dźwięku 7.2 może pochwalić się wieloma innymi walorami.

Nowa seria amplitunerów od Yamahy (znajdziemy w niej jeszcze jeden model, RX-V4A) zwraca uwagę już samym wyglądem. Elegancka bryła urządzenia została osadzona na grubych i solidnych nóżkach, a błyszczące wykończenie przedniej części niezauważalnie przechodzi w niewielki, acz czytelny ekran, na którym sprawdzimy aktywne źródło dźwięku i status amplitunera.

W tej generacji producent odszedł od wyświetlacza z zielonymi literami, stawiając na ostrzejszy, bardziej nowoczesny panel LCD. Z przodu umieszczone są także najważniejsze pokrętła i przyciski sterowania (niektóre w formie dotykowych paneli), port USB, wyjście słuchawkowe i złącze systemu YPAO.

Ten ostatni służy do kalibracji amplitunera, pozwalając dostosować sposób emisji dźwięku do warunków akustycznych pomieszczenia; wystarczy umieścić dedykowany mikrofon na miejscu i pozwolić systemowi działać. Proces ten trwa maksymalnie minutę, ale daje słyszalne rezultaty; po przeprowadzeniu kalibracji, przestrzeń dźwiękowa okazała się głębsza i bardziej sugestywna.

Ósmy cud świata

Prawdziwa magia zaczyna się z tyłu MusicCast RX-V6A, amplituner daje nam bowiem niemal nieograniczone sposoby konfiguracji domowego systemu audio. Aż siedem wejść HDMI pozwoli podłączyć do niego wszystkie urządzenia, jakimi dysponujemy – odtwarzacze Blu-ray, konsole do gier, streamery sieciowe. Yamaha zapowiada, że porty już wkrótce będą kompatybilne z rozdzielczością 8K/60 Hz (na razie mamy 4K/120 Hz), co powinno ucieszyć posiadaczy nowego PlayStation czy Xboxa. Urządzenie otrzymało także wejście Phono, za pomocą którego podłączymy do niego gramofon.

MusicCast RX-V6A pracuje w konfiguracji 7.2 z obsługą Dolby Atmos i DTS:X, oferując sporo elastyczności w zakresie dźwięku surround. Przykładowo, jeśli nie dysponujemy głośnikami sufitowymi, ich funkcję może przejąć system wirtualizacji kanału wysokości. Efekt jest naprawdę sugestywny – podczas seansu The Old Guard kino domowe otoczyło nas wyrafinowaną i kolorową przestrzenią akustyczną. Posiadacze głośników kompatybilnych z technologią MusicCast Surround (np. model MusicCast 20) mogą natomiast podłączyć je do systemu jako tylne, bezprzewodowe kanały.

Dźwiękowe możliwości RX-V6A okazały się po prostu genialne: amplituner dba o to, by odgłosy wybrzmiewały dookoła widza z wyczuciem, lekkością i mocą. Ścieżka dźwiękowa, efekty specjalne, dialogi – wszystkie te elementy pięknie ze sobą współgrają, dostarczając do naszych uszu realistyczny, przemawiający do wyobraźni koktajl.

Podobnie dobrze wypada on w kwestii odtwarzania muzyki. Gdy włączyliśmy najnowszy album AC/DC, nasze pomieszczenie testowe zalała fala precyzyjnych basów, mocarnych tonów średnich i czystych sopranów. Amplituner nie ma problemów z oddaniem specyfiki różnych gatunków – dobrze na nim brzmi zarówno dynamiczny rock, jak i refleksyjna muzyka instrumentalna czy monumentalne aranżacje orkiestrowe.

W praktyce dość często wykorzystywaliśmy RX-V6A do odtwarzania utworów, a to ze względu na jego bogate umiejętności streamingowe. Urządzenie otrzymało moduł Bluetooth i wsparcie dla Apple AirPlay 2, dzięki czemu możemy strumieniować nań muzykę z urządzeń mobilnych, jak również integrację z systemem multiroom Yamaha MusicCast.

Do obsługi tego ostatniego służy polskojęzyczna aplikacja mobilna MusicCast Controller, pozwalająca połączyć amplituner z popularnymi serwisami streamingowymi i zdalnie sterować odtwarzaniem zawartości. W tym celu możemy także wykorzystać dołączonego pilota lub Amazon Alexę; do pełni szczęścia brakowało nam właściwie tylko Chromecasta.

Yamaha MusicCast RX-V6A to urządzenie, które będzie służyło nam przez długie lata. Chociaż część jego funkcji będzie dostępna dopiero w przyszłych aktualizacjach, nawet w obecnym kształcie jest to jeden z najbardziej wszechstronnych i najlepiej brzmiących amplitunerów na rynku – aż wstyd byłoby go przegapić.

Specyfikacja