TEST: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ robi intrygujące pierwsze wrażenie. Stylowy, zakrzywiony wyświetlacz AMOLED, wspaniałe spasowanie i wykończenie, profesjonalny wygląd aparatu i niektóre specyfikacje obiecują doświadczenie smartfona zbliżone do high-end za jedną czwartą ceny.

Ale wygląd może być tutaj mylący. Xiaomi zdaje się niemal całkowicie porzucać design serii Note 13, stawiając na styl, pasujący do niektórych z bardziej ekskluzywnych smartfonów, jakie mieliśmy w przeszłości, ze szklanym tyłem, srebrnymi konturami i zakrzywionym wyświetlaczem. Piszę „w przeszłości” a nie obecnie, ponieważ prawie wszyscy pozbyli się zakrzywionego designu smartfona, a to nieomal sprawia, że Note 14… jest trochę retro? Niezależnie od tego, jest to klasyczny design. Wydaje się również solidny i dość trwały – stopień ochrony IP68 pomaga chronić go przed kurzem i wodą, a Gorilla Glass Victus 2 przed drobnymi zarysowaniami i uderzeniami.

Przy wadze 210 g Note 14 Pro+ wydaje się cięższy niż powinien, a może to być spowodowane jego wypukłą konstrukcją. Nadal wygodnie trzyma się go w dłoniach – szklany tył zapewnia przyzwoity chwyt, a zakrzywiony wyświetlacz wygodnie leży w ręce nawet podczas dłuższych sesji.

Jednak krzywizna niesie ze sobą również własne wyzwania – te same, które sprawiły, że cała branża odeszła od niej – a mianowicie fantomowe dotknięcia i niereagujący ekran. Nie jest to częste zjawisko, ponieważ urządzenie stosunkowo dobrze odrzuca dotknięcia boczne, ale jest podatne na usterki i może się zdarzyć w najbardziej nieodpowiednich momentach.

Z tyłu telefonu znajduje się duże wybrzuszenie aparatu, które Xiaomi umieściło w jednej obudowie. Ramka mieści główny aparat 200 Mp, ultraszerokokątny aparat 8 Mp i makro aparat 2 Mp. Główna kamera może nagrywać wideo w rozdzielczości 4K 24/30 kl./s lub 1080p 30/60 kl./s, z możliwością nagrywania w zwolnionym tempie w rozdzielczości 1080p przy 120 kl./s lub 720p przy 120/240 kl./s.

Wszystkie przyciski umieszczono po prawej stronie, w tym głośności i zasilania. Głośniki, port ładowania USB-C i gniazdo karty SIM umieszczono na dole, podczas gdy na górze znajdują się cztery wycięcia – dwa na głośniki, jeden mikrofon i czujnik podczerwieni do sterowania urządzeniami IR.

Redmi Note 14 Pro+ ma ogromny, zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, który oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, 12-bitową gamę kolorów, obsługę HDR10+, 20 000 poziomów regulacji jasności, próbkowanie dotykowe 480 Hz, szczytową jasność 3 000 nitów i przyciemnianie PMW 1 920 MHz. Wszystko to sprawia, że oglądanie na nim filmów, przeglądanie social mediów czy granie – jest przyjemnością. W tym ostatnim przypadku z jakiegoś powodu wyjątkiem był Genshin Impact, którego grafika wyglądała na rozmazaną i rozpikselowaną. Ma też zaskakująco niskie wyniki w benchmarkach, nieodpowiednio do relatywnie wysokiej mocy.

Głośniki również są przyzwoite i w dużej mierze wyraźne przy wysokiej głośności, zapewniając dobrą równowagę średnich i niskich tonów, co przekłada się na dobre wrażenia słuchowe. Nie ma zbyt wiele basu i wydaje się, że dźwięk głównie wydobywa się z dwóch głośników, zamiast pojawiać się bardziej naturalnie wokół nich, więc chociaż świetnie nadają się do normalnego oglądania filmów, mogą nie być najlepszą opcją do słuchania muzyki.

Redmi Note 14 Pro+ ma chipset Snapdragon 7s Gen3 i procesor graficzny Adreno 810, które mogą zapewnić płynną wydajność. Jednak HyperOS 1.02 (który działa na Androidzie 14) dostarczany z urządzeniem rozczarowuje. Nakładka Xiaomi jest powolna i ospała w prawie wszystkim, co chce się zrobić. Rutynowo się zacina, przy przechodzeniu z aplikacji do aplikacji. Jednym z największych problemów jest to, że chociaż skórka jest atrakcyjna, ma ciężkie animacje, przez co wydaje się, że telefon opóźnia się przy każdym stuknięciu.

Nie jest tak imponujący jak inne telefony budżetowe, ale spełnia swoje zadanie do codziennego użytku

Nawet robienie zdjęć jest powolne, a raczej ich przetwarzanie końcowe, którego rozpoczęcie zajmuje kilka dobrych sekund – jeśli natychmiast stukniesz zdjęcie, aby wyświetlić jego zawartość, możesz aktywnie zobaczyć, jak telefon powoli stosuje przetwarzanie oprogramowania przed wyświetleniem wyniku.

Główny aparat dobrze zarządza balansem kolorów i w większości nie przesyca obrazu. Szczegóły są ostre i dobrze zdefiniowane, jednak z jakiegoś powodu ostrość bardzo często ustawiana jest na środek zdjęcia, pozostawiając resztę obrazu dość rozmytą. Czasami rozmycie pojawia się losowo w innych miejscach. Może to być spowodowane tym, że OIS aparatu nie jest prawidłowo skalibrowany, lub opóźnieniem między zrobieniem zdjęcia, wyświetlaniem, że zdjęcie zostało zrobione, a faktycznym zrobieniem zdjęcia w tle. Aparat ma również tendencję do miażdżenia czerni w niektórych jasnych miejscach.

W normalnym trybie Photo otrzymujesz możliwość 2x i 4x zoomu optycznego (w trybie 200 Mp otrzymujesz tylko 1x i 2x). Przy 2x czujnik dobrze radzi sobie w jasnym świetle dziennym. Nie ma ziarnistości ani nadmiernego wyostrzania, które mogłyby zrekompensować utratę szczegółów, ale ponownie, jeśli powiększysz zdjęcie, problem z rozmyciem daje o sobie znać, jakby czujnik był niestabilny podczas robienia zdjęcia.

Ujęcie ultraszerokokątne również nie wypada lepiej. Wygląda nieźle w pierwszej chwili, ale powiększenie ujawnia brak ostrości i wygładzenie. Zdjęcia portretowe również dzielą podobny los. Podczas gdy całkiem nieźle radzi sobie z uzyskaniem odpowiedniego odcienia skóry, a także wprowadza dobrze wyrzeźbiony efekt bokeh, brak ostrości i szczegółów jest widoczny. Aparat makro jest przyzwoity, ale robi miękkie zdjęcie. Miałem też pewne trudności z prawidłowym ustawieniem ostrości. Telefon jest również wyposażony w kilka funkcji AI dla zdjęć, a mianowicie Enhance, Expand, Eraser i Sky. Niestety, żadna z nich, z wyjątkiem Sky, nie działa praktycznie w ogóle. Może zmieni się to z aktualizacją oprogramowania?

Note 14 Pro+ ma baterię 5 110 mAh – tylko nieznacznie większą niż Note 13 – i oferuje szybkie ładowanie 120 W przy użyciu technologii HyperCharge firmy Xiaomi. Może naładować baterię w zaledwie 21 minut, co jest imponujące. Jak w przypadku większości telefonów w tej kategorii cenowej, nie ma ładowania bezprzewodowego ani ładowania zwrotnego.

Przy normalnym obciążeniu smartfon wytrzyma nieco ponad jeden dzień umiarkowanie intensywnego użytkowaniu. Nie jest tak imponujący jak inne telefony budżetowe, ale spełnia swoje zadanie do codziennego użytku.

W swojej cenie Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G nie jest okropnym telefonem, jednak biorąc pod uwagę wiele jego wad – nie jest warty tych pieniędzy.

Specyfikacja

