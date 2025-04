Kwiecień 2025, 4/2025

Można śmiało powiedzieć, że to wydanie „T3” jest jednym z bardziej „przygodowych”. Pojawia się zarazem w idealnym momencie – kwiecień w pełni, więc możesz uwolnić się od zimowego stanu hibernacji i zacząć zastanawiać się, co zrobisz teraz, gdy wielka kula ognia na niebie jest po twojej stronie.

Zainspirowany tym przebłyskiem cieplejszych czasów, możesz zacząć planować przyszłe podróże. Mój outdoorowy niezbędnik pomoże ci to osiągnąć, prezentując bogactwo technologii dostępnych do ulepszenia każdej podróży, bez względu na to, jak planujesz się tam dostać i co zamierzasz zrobić: czy będzie to epicka wędrówka po górach, zwiedzanie dużego miasta czy po prostu relaks przy ognisku.

Do tego czasu możesz podnieść poziom przygody w swojej regularnej drodze do pracy, korzystając z moich testów w dziale motoryzacyjnym. Tym razem na „warsztat” wziąłem m.in. Audi A5 Avant i Peugeot 2008 GT Hybrid.

Wiosna to również idealny czas na zadanie szyku na mieście – co teraz technologicznego nosi się ze sobą w wielkomiejskiej dżungli? O tym oczywiście w bieżącym raporcie!

Przejrzyj numer tutaj.