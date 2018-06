CCC Digital Key – pierwszy standard wirtualnych kluczyków do auta

Otwieranie auta za pomocą smartfona to nie nowość – cyfrowe kluczyki były prezentowane już przez Mercedesa-Benza, Hyundaia czy Teslę. Zwiększająca się popularność tego rozwiązania zmusza jednak do opracowania pewnych standardów działania systemu. Zadanie to przypadło organizacji Car Connectivity Consortium.

CCC Digital Key 1.0 to standard łączności telefon komórkowy – samochód, który ma zapobiec fragmentacji rynku i sytuacjom, w którym jedną markę auta będzie można otwierać tylko za pomocą smartfonów od jednego producenta. Taki uniwersalny protokół współpracy jest ważny szczególnie dla wypożyczalni aut i usług carsharingowych – otwieranie i odpalanie aut za pomocą smartfonów uprościłoby proces przekazywania pojazdu pomiędzy użytkownikami. W CCC Digital Key klucze dostępu do samochodów mają być przekazywane za pomocą GSMA, Bluetooth, NFC lub globalnej platformy, w zależności od tego, która opcja jest akurat najwygodniejsza. Oczywiście możliwość otwierania samochodu telefonem przyda się także posiadaczom auta.

W skład Car Connectivity Consortium wchodzi szereg ważnych graczy na rynku samochodowym i mobilnym. Do organizacji należą m. in. Audi, BMW, Apple, LG, Qualcomm, Samsung, General Motors, Hyundai czy Volkswagen. Pierwsza, pilotażowa wersja standardu jest już dostępna. CCC zapowiada jednak, że w 2019 roku światło dzienne ujrzy wersja 2.0, która zostanie uzupełniona o uwagi i opinie producentów aut i urządzeń mobilnych. Chyba powoli możemy zacząć przygotowywać się na prawdziwie bezkluczykową rewolucję.