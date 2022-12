TEST: Panasonic TX-55LZ1000E

Każdego roku Panasonic wypuszcza kilka modeli telewizorów OLED. Model Panasonic LZ1000 zajmuje trzecie miejsce w hierarchii wyświetlaczy tego typu firmy. Flagowy LZ2000 to kompletne rozwiązanie AV. Następnie LZ1500 oferuje opcję dodania systemu dźwiękowego do najlepszego w swojej klasie panelu OLED firmy Panasonic. LZ1000 jest skierowany do tych, którzy chcą uzyskać wysokiej jakości obraz w bardziej przystępnej cenie. Jest następcą JZ1000 z 2021 roku i udowadnia niezbicie, że można go uznać za ważny na rynku ekran OLED wysokiej klasy. Jego mocne i słabe strony zidentyfikujemy na podstawie 55-calowego telewizora TX-55LZ1000E.

Testowy egzemplarz nie wyróżnia się specjalnie wizualnie, oferując nienaganny wygląd, podobnie jak inne telewizory OLED japońskiej marki, idealnie wpasowując się we wnętrze pokoju. Design można określić jako minimalistyczny. Cienka ramka otacza ekran bez zwracania na siebie uwagi, a półokrągły stojak centralny nie zajmuje dużo miejsca. Na plus zaliczyć należy głębokość 69 mm, co oznacza, że jest to całkiem przyjazna alternatywa w stosunku do montażu na ścianie. Obrotowa podstawa zapewnia elastyczność ustawienia, chroniąc ekran przed odbiciami. Dodatkową wygodę zapewnia kanał do układania kabli. Całość sprawia też solidniejsze wrażenie niż przed rokiem.

Jeszcze kilka lat temu system operacyjny Panasonic Smart TV, w przeciwieństwie do swoich konkurentów, nie miał całego zestawu często używanych aplikacji. Od 2021 r. ten błąd został naprawiony. Firma wyposażyła swoje telewizory w asystentów cyfrowych, takich jak Alexa i Google, a Apple TV i Disney+ jeszcze bardziej rozszerzyły wybór aplikacji VOD.

W systemie My Home Screen 7.0 firmy Panasonic wciąż brakuje szerokiego zakresu ustawień związanych z muzyką czy sportem. Na szczęście nowy system operacyjny zapewnia szybszy dostęp do ustawień ogólnych, takich jak tryb obrazu, dźwięku, sterowanie głosowe i inne. Na pilocie znajduje się dedykowany przycisk do wyboru użytkownika, co pozwala na profilowanie. Naciśnięcie przycisku Home powoduje wyświetlenie szeregu aplikacji, których kolejność można dostosować.

Wiele telewizorów z tylko dwoma głośnikami zwykle nie zapewnia dobrej jakości dźwięku. Biorąc to pod uwagę, moc wyjściowa 30 W w telewizorach LZ1000 zauważalnie zmienia panujący stereotyp. Owszem, podczas oglądania treści na żywo i usług przesyłania strumieniowego czasami słychać syczące dźwięki, ale przez większość czasu ścieżka brzmi bardzo dobrze. Efekty takie jak eksplozje, płynąca woda, piskliwy krzyk czy rozbicie samolotu są słyszalne wyraźnie i bez zniekształceń. Co najlepsze, telewizor LZ1000 odtwarza ścieżki dźwiękowe Dolby Atmos. W tym trybie głosy są opisane precyzyjnie i z wagą, a obiekty dokładnie śledzone. Czy to wszystko oznacza, że kupowanie soundbara nie powinno być brane pod uwagę? Oczywiście nie. Tyle, że kupujący ma czas na podjęcie decyzji, czy potrzebuje soundbara, czy też będzie zadowolony z takiej jakości dźwięku.

Przejdźmy jednak do kluczowej kwestii, czyli jakości obrazu LZ1000. Pierwszą definicją, którą można zastosować do scharakteryzowania tej jakości, byłyby „naturalne kolory”. Niezależnie od źródła, jakość obrazu telewizora Panasonic TX-55LZ1000E jest bardzo bliska pożądanej reprodukcji. Odbiornik odtwarza realistyczny obraz z szeroką gamą tonów, tekstur i kolorów.

Skalowanie jest niezawodne podczas oglądania treści HD lub Full HD. Niższej jakości treści odtwarzane są z rozmytymi krawędziami i brakiem ostrości, ale z dobrymi i naturalnymi kolorami. Poziom szumu sygnału podczas oglądania niektórych treści SD jest bez szczególnego zaskoczenia nadal widoczny.

Odbiornik odtwarza realistyczny obraz z szeroką gamą tonów, tekstur i kolorów

W trybie Filmmaker filmy odtwarzane są naprawdę solidnie w kategorii tańszych telewizorów OLED. Podczas oglądania nigdy nie zachodzi naprawdę mocna potrzeba wejścia w ustawienia, aby dokonać zmian. Wyjątkiem jest gdy tryb podczas oglądania treści SDR wydaje się za mocno przyciemniać obraz.

Strumień 4K Dolby Vision odtwarza imponujące obrazy, od zróżnicowanych tonów i bogatych, malowniczych barw kostiumów i scenografii po wyraziste twarze aktorów. Głębia ostrości tworzy efekt 3D, a jasne światła na czarnym tle generują zadowalający kontrast.

Dzięki wbudowanym Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive, LZ1000 może regulować jasność odtwarzanych obrazów w locie. Oprócz tych standardów telewizor Panasonic TX-55LZ1000E obsługuje HDR10 i HLG. Sceny dynamiczne wyglądają bardzo dobrze. IFC (Intelligent Frame Creation) w LZ1000 działa najlepiej przy najniższym ustawieniu, zapewniając płynną i stabilną pracę.

W kwestii łączności dostępne są dwa porty HDMI 2.0 oraz dwa porty HDMI 2.1 (eARC, ALLM, VRR, HFR). Jest też port USB 3.0 i dwa porty USB 2.0, port Ethernet RJ45, cyfrowe wyjście optyczne, gniazdo CI+ 1.4, komponentowe wejście wideo, wyjście słuchawkowe 3,5 mm i wejścia antenowe.

Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, dostępny jest Bluetooth, Wi-Fi i DLNA. Co jednak istotne dla niektórych, Panasonic LZ1000 nie jest kompatybilny ani z Chromecastem, ani z AirPlay 2. Jako zamiennik dostępne jest standardowe przesyłanie strumieniowe z urządzenia mobilnego. Na liście specyfikacji znajduje się również funkcja Bluetooth Audio Link, która przesyła dźwięk z telewizora do słuchawek.

Pozostaje podsumować, że jest to jedna z ciekawszych opcji na rynku tańszych rozwiązań OLED, które oferuje jeden z najbardziej niesamowitych obrazów 4K HDR. Podczas gdy seria JZ1000 była w moim odczuciu dość udaną w 2021 roku, LZ1000 jest bardziej imponujący dzięki swojej wszechstronnej wydajności.

Jeśli szukasz wysokiej jakości ekranu OLED w tym segmencie cenowym, najmocniejszymi propozycjami obecnie na rynku są wraz z LZ1000 propozycje Sony (A90J) i Samsunga (S95B), oba o około 500 PLN droższe od Panasonica. Jakość obrazu tego ostatniego jest szczegółowa i kolorowa, a dźwięku całkiem dobra. W porównaniu z poprzednimi latami zakres inteligentnych i gamingowych funkcji Panasonic stał się jeszcze szerszy, co dobrze wróży przyszłości producenta na tym polu.

Specyfikacja