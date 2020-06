TEST: WD_BLACK D10 Game Drive

Sezonowe wyprzedaże gier to pułapka – nie znam osoby, która podczas nich nie skusiłaby się na dwa-trzy nowe tytuły na Steamie, po czym nigdy ich nie otworzyła. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest brak przestrzeni do zainstalowania gier. Myślimy: nie ma sensu usuwać tego na wpół ukończonego FPS-a przed jego przejściem, ale nie zawsze chce nam się do niego wrócić; gra zajmuje miejsce na dysku, a my nie mamy gdzie instalować nowych. Sam mam z tym problem, dlatego z ciekawością przetestowałem dedykowany graczom dysk WD_BLACK D10 Game Drive.

Sprzęt zrobił na mnie dobre wrażenie od samego początku. W czarnej obudowie o lekko militarnym wzornictwie zamknięty został nośnik HDD o pojemności 8 TB (z kolei wersja dedykowana Xboxowi One ma 12 TB). Towarzyszy mu aktywny system chłodzenia i dwa porty USB-A 7,5 W, służące na przykład do ładowania akcesoriów. Miłym dodatkiem okazały się umieszczone na jednej z bocznych ścianek gumowe nóżki, umożliwiające położenie dysku na płasko.

Konfiguracja WD_BLACK D10 na pececie ogranicza się do podłączenia go do kompa: Windows natychmiast rozpoznał nośnik i pozwolił na instalację gier. Pierwszy test benchmarkowy w CrystalDiskMark wypadł obiecująco, z prędkościami zapisu i odczytu sięgającymi 240 MB/s – dla nośników HDD to wynik bliski ideału.

Wydajność akcesoriów gamingowych najlepiej sprawdza się w praktyce, dlatego ściągnąłem na WD_BLACK D10 pecetową wersję Final Fantasy XV, jednego z bardziej „zasobożernych” tytułów w mojej bibliotece. Nośnik poradził sobie z nim bez większych problemów; pełen detali, otwarty świat ładował się szybko, pozwalając mi na swobodną rozgrywkę, sprawniejszą niż w przypadku klasycznych komputerowych dysków twardych. Podczas gry kilkakrotnie przykładałem dłoń do obudowy sprzętu. Nawet kilkugodzinna sesja w grze nie spowodowała nieprzyjemnego nagrzania się metalu, co oznaczało, że wbudowany system chłodzenia wzorowo wypełniał swoje zadanie.

Kolejną benchmarkową grą zostało No Man’s Sky; jej odpalenie z dysku HDD potrafi trwać wieki. WD_BLACK D10 stanął na wysokości zadania: ładowanie, które na wewnętrznym nośniku HDD mojego kompa trwa około 2 minuty, skróciło się tutaj do niezłych 75 sekund. Chociaż sprzęt przeznaczony jest przede wszystkim do celów gamingowych, nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować na nim także programy lub wygospodarować część do archiwizacji plików z systemu operacyjnego. Do tego ostatniego celu możemy wykorzystać darmowe oprogramowanie WD Backup.

WD_BLACK D10 możemy oczywiście podłączyć nie tylko do peceta, ale także do PS4 i Xboxa One. W tym ostatnim przypadku radziłbym jednak zainteresować się edycją dedykowaną dla konsoli Microsoftu: ma ona większą pojemność wewnętrzną (12 TB), a w prezencie otrzymamy trzymiesięczną subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate – nic, tylko instalować i grać!

Specyfikacja