TEST: Sony ZV-1 II

Seria Sony ZV istnieje już od kilku lat i została zaprojektowana z myślą o szybko rozwijającym się segmencie vlogowania i tworzenia treści społecznościowych. Gama ZV ma na celu oferowanie małych i kompaktowych systemów, które pozwalają robić lepszej jakości zdjęcia i filmy niż przy pomocy smartfona.

Sony rozpoczęło serię od oryginalnego Sony ZV-1, a w ciągu zaledwie kilku lat mamy do dyspozycji pięć wyjątkowych aparatów, co sugeruje, że pomysł okazał się finansowym sukcesem. Sony wypuszcza teraz kontynuację ZV-1, nazwaną Sony ZV-1 II, chociaż ze specyfikacji wynika, że jest to raczej rewizja niż rewolucja.

Główną cechą odróżniającą ten model od poprzedniego jest nowy, szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy ZV-1 II. Obiektyw 18 mm został zaprojektowany na nowo z myślą o vlogach, selfie i zdjęciach grupowych z odległości wyciągniętej ręki, a ogniskowa 50 mm z drugiego końca zakresu jest idealna do portretów i ujęć produktowych. Obiektyw utrzymuje maksymalny otwór przysłony f/1,8 na szerokim końcu, ale spada do f/4 podczas powiększania. Chociaż ZV-1 nie ma stabilizacji obrazu, oferuje aktywną stabilizację cyfrową Sony, zapewniającą płynniejsze nagrania przy niewielkim kadrowaniu. Aparat ma funkcję automatycznego śledzenia ludzi i zwierząt.

ZV-1 II ma wbudowany 3-kapsułowy mikrofon do lepszego nagrywania dźwięku, który może inteligentnie przełączać kierunek nagrywania – ze wszystkich stron na front, gdy aparat rozpozna ludzką twarz w kadrze. Możliwa jest także manualna kontrola rejestrowania. Aparat ma również cyfrową redukcję szumów oraz osłonę przeciwwietrzną dołączoną do zestawu.

ZV-1 II ma wiele funkcji, które przyspieszają i ułatwiają tworzenie vlogów, w tym opcję wyboru filtra spośród pięciu opcji „wygląd” i czterech „nastrój”, aby zmienić ogólny styl filmu bez skomplikowanej edycji. W ZV-1 II możemy również wykorzystać tryb Cinematic Vlog, który ustawia aparat na Cinemascope i 24 klatki na sekundę, aby uzyskać profesjonalnie wyglądające wideo za naciśnięciem jednego przycisku. Wszystkimi tymi opcjami można sterować w menu na dotykowym ekranie.

Aparat automatycznie dostraja ostrość, gdy wykryje trzymany produkt. Z kolei przełącznik bokeh pozwala zmienić przysłonę na szerszą i użyje cyfrowego rozmycia, aby uzyskać miękkie tło, podobne do profesjonalnego materiału filmowego. ZV-1 łączy się również z aplikacją Creators’ App na smartfony przez BT, dzięki czemu możesz szybko udostępniać swoje zdjęcia online lub używać aplikacji do zdalnego sterowania aparatem.

ZV-1 II jest niezwykle mały. To naprawdę dyskretny aparat, który można wsunąć do kieszeni lub małej torby i zabrać ze sobą wszędzie. Ma bardzo mały uchwyt. Poza tym budowa i układ przycisków są dokładnie takie same jak w ZV-1.

Osłona przeciwwietrzna, którą wsuwa się w gorącą stopkę aparatu, zapewnia całkiem dobre tłumienie niepożądanych szumów. Lampka kontrolna z przodu aparatu jest przydatną funkcją informującą o tym, kiedy nagrywasz.

Obiektyw wystaje zaskakująco daleko od korpusu, ale nie rzuca się w oczy, a aparat jest idealnie wyważony nawet po jego wysunięciu. Przełącznik zoomu na górze ma wspaniały styl retro, a funkcja jest płynna i wystarczająco szybka, aby nie przegapić okazji do uchwycenia wyjątkowego ujęcia.

Inną dużą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji jest znacznie ulepszony ekran dotykowy. Umożliwia on teraz sterowanie całym aparatem, a nie tylko menu.

Nic nie można zarzucić wydajności 1-calowego czujnika Sony pod względem możliwości fotograficznych. Zdjęcia są bardzo dobre, ale czy zauważalnie lepsze niż to, co potrafi telefon z przyzwoitym przetwarzaniem? Nie bardzo. Większy czujnik daje niewielką przewagę w słabym świetle i ostrość niż topowe Xperie, gwarantując również bardziej naturalny obraz.

Za to wydajność wideo w ZV-1 II jest świetna i prawie we wszystkich przypadkach przewyższa to, czego można oczekiwać od prawie każdego smartfona. 1-calowa matryca zapewnia naturalną głębię ostrości. Wideo 4K jest wyraźne, a jakość w słabym świetle dobra. Podobało mi się tworzenie materiału w super zwolnionym tempie, który wciąż ma dobrą rozdzielczość do użytku w mediach społecznościowych.

Niestety o ile jakość wideo ZV-1 II może przewyższać tą z telefonów, cyfrowa stabilizacja jest już na podobnym poziomie.

Aparat błyszczy wśród innych opcji na rynku w kwestii jakości dźwięku. Układ trzech mikrofonów doskonale odbiera głos z wyrazistością, której nie ma żadna konkurencja. Jasne, możesz podłączyć mały mikrofon zewnętrzny do dowolnego innego aparatu, ale to nie przebije prostoty doświadczenia ZV-1 II.

ZV-1 II jest bardziej alternatywnym model ZV-1 niż jego ulepszeniem. Niektórzy będą woleli szerszy zoom, teraz zaczynający się od 18 mm, podczas gdy inni wybiorą ogniskową 24-70 mm z oryginału. Warto też pamiętać, że wciąż dostępny na rynku ZV-1 można kupić za 2 999 PLN, gdy ZV-1 II to już wydatek większy o 1 000 PLN. Stawia to nowszy model na pozycji – „trochę za drogi jak na to, do czego zdolny jest ten aparat”. Warto też pamiętać o Sony ZV-E10, czyli zasadniczo Sony ZV-1 z większym czujnikiem i wymiennymi obiektywami, oraz Sony ZV-1F, który jest tańszą opcją ze stałym obiektywem 22 mm.

ZV-1 i ZV-1 II łączy bardzo wiele i dzieli obiektyw, który obiektywnie wcale nie musi być lepszym wyborem niż poprzednik. To aparat, który wypełnia kolejną małą lukę na rynku, ale przy tak rozpychającej się wewnętrznej konkurencji nie jest to łatwy produkt sprzedażowo.

Specyfikacja

CENA 4 799 PLN

4 799 PLN LICZBA EFEKTYWNYCH PIKSELI ok. 20,1 Mp (16,8 Mp w filmach)

ok. 20,1 Mp (16,8 Mp w filmach) TYP MATRYCY CMOS Exmor RS typu 1,0″

CMOS Exmor RS typu 1,0″ OGNISKOWA 18-50 mm

18-50 mm CZAS OTWARCIA MIGAWKI Fotografie: od 1/32 000 s do 1/4 s, Filmy: od 1/12 800 s do 1 s

Fotografie: od 1/32 000 s do 1/4 s, Filmy: od 1/12 800 s do 1 s ROZMIAR I TYP EKRANU LCD 3” TFT, obracany (kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°)

LCD 3” TFT, obracany (kąt otwarcia: około 176°, kąt obrotu: około 270°) CZUŁOŚĆ ISO 125-12 800

125-12 800 DŹWIĘK LPCM, 2 kanały (48 kHz, 16 bitów)

LPCM, 2 kanały (48 kHz, 16 bitów) ZŁĄCZA USB-C, złącze HDMI micro (typu D), mini jack stereo 3,5 mm

USB-C, złącze HDMI micro (typu D), mini jack stereo 3,5 mm WYMIARY 105,5 x 60 x 46,7 mm

105,5 x 60 x 46,7 mm WAGA 266 g