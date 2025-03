Anker Innovations zdobywa 8 prestiżowych nagród iF DESIGN AWARD 2025

Anker Innovations ogłosiło, że osiem produktów z jej portfolio zostało uhonorowanych prestiżową nagrodą iF DESIGN AWARD 2025. To jedno z najbardziej cenionych wyróżnień w świecie designu, które od ponad 70 lat jest symbolem najwyższej jakości wzornictwa i innowacyjności. Nagroda przyznawana jest przez iF International Forum Design GmbH – jedną z najstarszych niezależnych instytucji projektowych na świecie.

Nagrodzone produkty Anker Innovations

Kategoria Communication Devices: Anker Power Bank (25K, 165W) – zapewnia szybkie ładowanie wielu urządzeń jednocześnie i jest kompatybilny z szeroką gamą sprzętów elektronicznych. Anker MagGo Wireless Charging Station – ultrakompaktowa bezprzewodowa ładowarka „3w1”, idealna do podróży.

Kategoria Audio: soundcore AeroClip – otwarte słuchawki nauszne łączące wygodę noszenia, styl i wysoką jakość dźwięku. soundcore Liberty 4 Pro – słuchawki z zaawansowaną redukcją szumów i dźwiękiem najwyższej jakości. soundcore Sport X20 – w pełni bezprzewodowe słuchawki douszne ANC, zaprojektowane dla aktywnych użytkowników. soundcore AeroFit 2 – regulowane słuchawki open-fit, gwarantujące doskonały komfort i stabilność. soundcore Sleep A20 – słuchawki do spania, które eliminują hałas i umożliwiają odtwarzanie kojących dźwięków dla lepszego snu.

Kategoria Product Interfaces: Anker Prime-Multi-Device Fast Charging System – zaawansowany system do szybkiego ładowania wielu urządzeń, łączący wydajność, inteligencję i wygodę użytkowania.



Wyróżnienia te są znaczącym osiągnięciem, szczególnie w kontekście ogromnej konkurencji – w tegorocznej edycji konkursu zgłoszono niemal 11 000 projektów z 66 krajów. Produkty Anker Innovations zostały docenione przez międzynarodowe jury składające się ze 131 niezależnych ekspertów w dziedzinie designu.

Więcej informacji na temat nagrodzonych produktów można znaleźć na oficjalnej stronie iF DESIGN AWARD w sekcji „Winners & iF Ranking”.