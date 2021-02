TEST: WD_BLACK AN1500 NVMe SSD

Stacjonarne komputery gamingowe przypominają żywe organizmy – co pewien czas zastępujemy stare podzespoły nowymi, przez co nasze sprzęty „ewoluują” wraz z wymaganiami sprzętowymi gier. Wymiana dysku to stosunkowo rzadkie zjawisko; większość graczy woli zamiast tego dokupić kolejny nośnik. Właśnie dla nich przeznaczona jest karta rozszerzeń WD_BLACK AN1500 NVMe SSD, która obiecuje naprawdę imponujące osiągi.

Zacznijmy od kwestii technicznych – mamy tu do czynienia z podwójnym dyskiem SSD NVMe, który podłączymy do płyty głównej za pomocą złącza PCIe x8 3. generacji. To ostatnie znajdziemy na przeważającej większości gamingowych konstrukcji – jeśli dysponujemy w miarę nowoczesnym komputerem do gier, AN1500 NVMe SSD powinien do niego pasować.

Dysk został wyposażony w metalową obudowę, pełniącą rolę rozpraszacza ciepła, oraz programowalne podświetlenie RGB. Posiadaczy podzespołów i akcesoriów od Razera, MSI czy ASUSa ucieszy fakt, że karta WD_BLACK wpasuje się w ich kompozycję świetlną.

Instalacja AN1500 NVMe SSD nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani umiejętności. Dysk zgrabnie wsuwa się do slotu PCIe, a po włączeniu komputera system nie ma problemów z jego wykryciem; może on zresztą pełnić rolę nośnika startowego Windowsa. Do monitorowania stanu urządzenia służy oprogramowanie WD_BLACK Dashboard, w którym spersonalizujemy podświetlenie RGB i sprawdzimy informacje dotyczące dysku.

Te ostatnie są zaś naprawdę imponujące. Podane przez producenta wartości odczytu i zapisu sekwencyjnego wcale nie są tylko chwytem marketingowym – podczas benchmarku w CrystalDiskMark maksymalna prędkość odczytu kształtowała się na poziomie 6 470 MB/s, a zapis sięgał 4 026 MB/s. Osiągi te są nie tylko imponujące w porównaniu z innymi nośnikami PCIe 3. generacji, ale także z wieloma dyskami wykorzystującymi nowszy standard PCIe 4.

W praktyce przekładało się to na błyskawiczne zarządzanie plikami – przeniesienie 50 GB zdjęć zajęło nam nieco ponad 3 minuty, a transfer niewielkich dokumentów i pojedynczych klipów wideo był właściwie niezauważalnie szybki.

AN1500 NVMe SSD to nośnik gamingowy, dlatego nie mogło obyć się bez kilku praktycznych testów. Czasy logowania we wczesnej wersji Baldur’s Gate 3 wielokrotnie dawały się nam we znaki, ale dysk z serii WD_BLACK właściwie rozwiązał ten problem – poziomy wczytywały się w kilka-kilkanaście sekund, podczas gdy poprzednio musieliśmy czekać ponad dwa razy dłużej. Nośnik doskonale radzi sobie także z open-worldowymi produkcjami typu Red Dead Redemption 2, gdzie zapewniał nam pełną wygodę eksploracji.

Należy mieć na uwadze, że AN1500 NVMe SSD potrafi się przy tym dość mocno nagrzać – w pewnym momencie zaobserwowaliśmy temperatury niebezpiecznie zbliżające się do 60°C. Wartości tego rzędu nie mają negatywnego wpływu na wydajność i żywotność nośnika, ale podwyższają temperaturę wewnątrz obudowy, dlatego przed zakupem warto upewnić się, że dysponujemy odpowiednio mocnym systemem chłodzenia.

