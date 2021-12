TEST: Trust Resto Pro GXT 712

Chyba każdy z nas przekonał się na własnej skórze, jak ważny jest wygodny fotel do kompa. Perspektywa gry na kanapie może i brzmi nieźle, ale po kilku godzinach zabawy trudno czasami znaleźć pozycję, w której nie boli nas żadna część ciała. Na zdrowiu i wygodzie nie ma co oszczędzać: jeśli spędzamy dużo czasu przed ekranem komputera lub konsolą, odpowiednio wyprofilowane krzesło to ratunek dla naszej postury. Fotel GXT 712 Resto Pro kusi użytkowników bogactwem ustawień i obietnicą niezrównanego komfortu – zobaczmy, czy ulży moim plecom podczas pracy i rozgrywki.

Krzesło osadzone zostało na metalowym szkielecie, zdolnym podeprzeć osoby o wadze do 150 kg i wzroście od 1,5 do 2 m. Do dyspozycji otrzymujemy długie, szerokie oparcie i głębokie siedzisko, na którym wygodnie usadowią się także korpulentni gracze. Za regulację jego wysokości odpowiedzialny jest gazowy podnośnik. Z przyjemnością zauważyłem, że system precyzyjnie zabezpiecza siedzisko w wybranym punkcie, a fotel nie opada w trakcie grania – po prostu nie znoszę, gdy krzesło trzeba ciągle poprawiać.

Drobnym minusem okazały się natomiast kółka fotela. Co prawda płynnie jeżdżą one po różnych powierzchniach i nie zacinają się, ale ze względu na twardy plastik, z którego zostały wykonane, mogą rysować delikatne, drewniane parkiety.

Montaż GXT 712 Resto Pro nie należy do specjalnie trudnych. Wraz z krzesłem otrzymujemy wszystkie narzędzia potrzebne do jego złożenia, a dołączona doń instrukcja w przejrzysty sposób pokazuje kolejne kroki. Opcjonalnie możemy wyposażyć nasz fotel w poduszkę pod kark i podparcie odcinka lędźwiowego, również dostępne w zestawie. Ich założenie jest banalnie proste i szybkie – poduszki wyposażone są w specjalne pasy, które przewleczemy dookoła oparcia.

Model został pokryty przyjemną w dotyku, ekologiczną skórą PU z zamszowymi wstawkami i złotymi przeszyciami, dzięki której wygląda naprawdę szlachetnie i atrakcyjnie. Materiał ten jest wytrzymały oraz odporny na zalanie, a na dodatek przyjemny w dotyku. Pod warstwą skóry znajduje się gęsta, sprężysta wyściółka z pianki, zapewniająca wysoki komfort pracy bez wrażenia „zapadania się” w siedzisko.

WYGODA OBOWIĄZKOWA

Ustawienie GXT 712 Resto Pro pod nasze preferencje to czasochłonny proces – głównie ze względu na mnóstwo opcji konfiguracyjnych – ale każdy poświęcony nań moment odczujemy na własnej skórze. Oparcie krzesła ustawimy pod kątem od 90 do 180 stopni, a wysokość siedziska: pomiędzy 47 a 57 cm; to ostatnie możemy także lekko odchylić w tył, zmieniając pozycję przed komputerem.

Podłokietniki obsługują technologię 4D, co oznacza, że da się je podwyższyć lub obniżyć, przesunąć do przodu i na boki, jak również obrócić. To świetne rozwiązanie, pozwalające na szybkie dostosowanie ustawień fotela do tego, co aktualnie robimy – podczas pracy wolałem je maksymalnie rozstawić, by zapewnić sobie maksymalną przestrzeń na łokcie, a gdy ująłem pada w dłoń, obróciłem je tak, by podpierały moje przedramiona.

GXT 712 Resto Pro okazał się stabilny i dość ciężki; po maksymalnym odchyleniu oparcia w tył i ułożeniu się na krześle na płasko, nie obawiałem się, że za chwilę przechylę się i spadnę. Wytrzymała konstrukcja przydawała się także w ogniu rozgrywki: od czasu do czasu zdarzyło mi się gwałtownie odchylić w tył lub zmienić pozycję, ale nie zmieniło to ustawień fotela.

Wyprofilowane krawędzie oparcia dobrze podpierały mnie w trakcie gry – momentami czułem się jak w luksusowym aucie sportowym – a dzięki dodatkowemu wsparciu dla karku i odcinka lędźwiowego, mogłem spędzać przy komputerze długie godziny bez uczucia sztywnego i obolałego kręgosłupa. Na plus należy zaliczyć także fakt, że po zakończonej zabawie moje plecy nie były zlane potem.

Trust GXT 712 Resto Pro to dość kosztowny sprzęt, ale po kilku dniach spędzonych w jego towarzystwie jestem przekonany, że jest on wart swojej ceny. Jeśli spędzasz sporo czasu przed ekranem, warto zaprosić go do swojego domu.

