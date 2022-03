TEST: TP-Link Deco X50

Sieci MESH zyskują coraz większą popularność. Niegdyś spore i niezgrabne routery, z czasem wyewoluowały one do eleganckich form, które zajmują niewiele przestrzeni, ale zdecydowanie poprawiają zasięg i prędkości sieci. Jednym z pionierów tej technologii jest TP-Link, który właśnie wprowadził na rynek zupełnie nowy model, kompatybilny ze standardem Wi-Fi 6.

Jednostki Deco X50 to niewysokie, białe cylindry. Pojedyncze urządzenie potrafi obsłużyć nawet 3-pokojowe mieszkanie, a system możemy rozbudowywać o kolejne węzły, w zależności od potrzeb. Do redakcji przyszedł zestaw, zawierający trzy routery, czyli aż nadto, by objąć swoim zasięgiem 4-pokojowe mieszkanie testowe.

TP-Link przyzwyczaił nas do prostej, szybkiej konfiguracji ich produktów; Deco X50 nie jest tutaj wyjątkiem. Większość procesu przeprowadziła za nas polskojęzyczna aplikacja mobilna Deco – użytkownik musi jedynie ustawić i włączyć jednostki. Jeśli posiadamy już inne produkty Deco, automatycznie podłączą się one do sieci.

W apce możemy skonfigurować sieć dla gości lub współpracę z Amazon Alexą. Do dyspozycji otrzymujemy także pakiet usług HomeShield, w bezpłatnej wersji zawierający funkcje kontroli rodzicielskiej, sprawdzanie bezpieczeństwa sieci i ustawianie profili użytkowników. Więcej funkcji, w tym ochronę przed atakami DDoS, znajdziemy w opcjonalnym abonamencie HomeShield Pro (od 29 PLN miesięcznie).

Deco X50 to dwupasmowy router Wi-Fi 6, zapewniający superszybką łączność z internetem. Producent obiecuje do 2 042 Mb/s w paśmie 5 GHz, ale prędkości będą w rzeczywistości zależały od posiadanego łącza; w testowym mieszkaniu miało ono 500 Mb/s. Na urządzeniach kompatybilnych z Wi-Fi 6 pomiar prędkości pobierania wskazywał mocne 480 Mb/s we wszystkich pomieszczeniach, nawet tych bez routera; wysyłanie danych osiągnęło 100 Mb/s, czyli największą możliwą wartość.

Nowy standard Wi-Fi nie jest niezbędny, by cieszyć się sprawną łącznością: na tablecie z Wi-Fi 5 zobaczyliśmy prędkości pobierania sięgające 420 Mb/s. W praktyce oznaczało to, że jednocześnie mogliśmy strumieniować filmy w 4K na dwóch urządzeniach i grać w sieciową strzelankę Splitgate na komputerze, i w trakcie żadnej z tych czynności nie zauważyliśmy lagu lub problemów z ładowaniem zawartości.

Przechodzenie między pokojami w trakcie streamingu, również nie wpłynęło na przerwanie lub osłabienie łączności. Deco X50 jest zresztą stworzony do obsługi wielu połączeń jednocześnie: maksymalnie z sieci korzystać może nawet 150 urządzeń. Każdy router został ponadto wyposażony w trzy porty Ethernet, do których podłączymy konsole lub komputer stacjonarny. Od tak świetnie wyposażonych jednostek nie sposób żądać nic więcej.

