TEST: TP-Link Deco M3W

Temat martwych punktów i słabego zasięgu sieci domowej na łamach „Magazynu T3” powraca tak często jak problemy z internetem w mieszkaniach czytelników, o których zdarza im się do nas pisać. Na szczęście TP-Link po raz kolejny zaproponowało nam ciekawy sposób na walkę ze słabym zasięgiem – sprawdźmy, jak Deco M3W poradzi sobie z tym niełatwym zadaniem.

To płaskie urządzenie jest dodatkowym węzłem sieci MESH, współpracującym wyłącznie z systemami Deco. Aby przetestować jego możliwości, podłączyłem do sieci routery Deco M9 Plus w taki sposób, żeby jeden pokój wciąż miał słabszy dostęp do sieci, co nawiasem mówiąc, było niełatwym zadaniem, ze względu na ich bardzo dobry zasięg.

Konfiguracja systemu jest niezwykle prosta: w aplikacji wystarczy wybrać ikonkę umieszczoną w prawym górnym rogu i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie – moduł automatycznie wskazuje najlepsze miejsce na jego umieszczenie i optymalizuje ustawienia sieci tak, aby najlepiej pasowały one do warunków przestrzennych pomieszczenia. Cały proces zajmuje może kilka minut, a podczas jego przeprowadzania nie spotkałem się z żadnym niespodziewanym problemem.

Jedynym minusem są wymiary Deco M3W – jeśli wepniemy go do podwójnego gniazdka lub w listwę, może on uniemożliwić korzystanie z sąsiednich gniazd i podłączanie dużych wtyczek. Na szczęście moduł prezentuje się całkiem elegancko, dzięki czemu można umieścić go nawet w wyeksponowanym miejscu.

W praktyce Deco M3W sprawdził się bez zarzutu. „Odcięte” od sieci pomieszczenie otrzymało stabilne, szybkie połączenie w dwóch pasmach. Szczególnie płynnie śmigała częstotliwość 5 GHz, sięgająca 500 Mb/s nawet przez ściany. Należy wziąć pod uwagę, że wydajność dodatkowego modułu sieci MESH zależy w dużej mierze od rodzaju głównego routera Deco; testowany M9 Plus to najbardziej high-endowy model w ofercie TP-Link, więc w tańszych konfiguracjach może być ona niższa. Dużym plusem jest wysoka stabilność sygnału: gdy przechodziłem z laptopem i smartfonem pomiędzy obydwoma węzłami, połączenie z internetem nie rwało się nawet w trakcie strumieniowania filmów.

Stan transmitera można sprawdzić w aplikacji; informują o nim również umieszczone z przodu urządzenia diody. Moduł wspiera podstawowe inteligentne funkcje oferowane przez routery TP-Link: ma on opcje kontroli rodzicielskiej, a jego pracą można zarządzać poprzez Amazon Alexę lub IFTTT.

Deco M3W to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla posiadaczy routerów MESH od TP-Link. Jeśli chcesz rozbudować swoją domową sieć o kolejne węzły, ten niewielki moduł jest najprostszym i najtańszym sposobem na poprawę jakości internetu w twoim domu.

Specyfikacja