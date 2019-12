Apple przyznało nagrody najlepszym aplikacjom roku

Najnowsza konferencja Apple nie zaowocowała co prawda żadną spektakularną premierą sprzętu, ale miała na celu uhonorowanie najpopularniejszych, najchętniej pobieranych i najbardziej innowacyjnych aplikacji 2019 roku oraz muzyków, których utwory towarzyszyły nam w tym roku najczęściej.

Kryteria przyznawania nagrody były jasne: zwycięzcami zostawały najczęściej pobierane apki na iPhone’y i iPady, za wyjątkiem tych stworzonych przez duże korporacje. Oznacza to, że chociaż Netflix i Instagram znajdowały się w czołówce zestawienia, tytuł został przyznany programom stworzonym przez mniejszych deweloperów. Aplikacją roku na iPhone’a została aplikacja fotograficzna Spectre Camera, która potrafi robić efektowne fotki z długim czasem ekspozycji. Na iPadzie zwycięzcą tej kategorii został notatnik Flow by Moleskine, na Makach – oprogramowanie do składu tekstu Affinity Publisher, a na Apple TV – The Explorers, apka dla obieżyświatów.

Wśród gier nagrodzono Sky: Children of the Light na iPhone’a, kilkuletnie już Hyper Light Drifter na iPada, GRIS na Maki oraz Wonder Boy: The Dragon’s Trap na Apple TV. Apple ogłosiło także, który z tytułów Apple Arcade cieszył się największą popularnością: jest to Sayonara Wild Hearts od Simogo i Annapurna Interactive. Najważniejszym trendem w 2019 roku było natomiast przenoszenie dobrze znanych tytułów na platformy mobilne, na przykład w postaci Mario Kart Tour czy The Elder Scrolls: Blades.

Po raz pierwszy Apple przyznało także nagrody muzyczne. Zwycięzcy wyłonieni zostali w oparciu o dane streamingu w Apple Music. Najlepszą artystką roku została Billie Eilish, której płyta When We All Fall Asleep, Where Do We Go? otrzymała również tytuł albumu roku. Nagroda dla najlepszej nowej artystki powędrowała do Lizzo, a utworem roku zostało Old Town Road autorstwa rapera Lil Nas X.