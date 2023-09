TEST: Sony Xperia 1 V

Na papierze Sony powinno znajdować się na tronie świata smartfonów. Wystarczy spojrzeć na wszystkie elementy, które firma odhacza w swoich kategoriach – najwyższej klasy ekrany w telewizorach Bravia, doskonała gama aparatów cyfrowych, wybór przenośnych urządzeń audio dla audiofilów i podbijająca serca wszystkich marka gamingowa PlayStation.

Wszystko to powinno złożyć się na idealny smartfon, wybierany przez tłumy, a jednak wyniki sprzedażowe Xperii nigdy nie były powalające. Nie pomaga w tym fakt, że Sony upiera się przy wysokich cenach, bez niezwykle ważnej publiczności, składającej się z entuzjastów podobnych do chociażby fanów marki Apple, którzy mogą to docenić.

Tutaj ten błąd się powtarza – Sony Xperia 1 V to rewelacyjny smartfon, który ma kilka cech, które przyćmiewają konkurencję, szczególnie w zakresie aparatu i dźwięku. Ale przy cenie 5 499 PLN – nie jest łatwo go sprzedać. Jednak po kolei.

W świecie, w którym dla większości ludzi smartfony pozostają ledwo rozróżnialnymi czarnymi prostopadłościanami, trzeba pochwalić Sony za zrobienie czegoś innego – a raczej upieranie się przy tym. Sony Xperia 1 V nie da się pomylić z iPhonem ani innymi urządzeniami z Androidem. Jej wysoki i smukły współczynnik proporcji 21:9 wyraźnie sugeruje, że trzymasz w ręku coś niezwykłego, a firma podjęła jedynie niewielkie próby wygładzenia kwadratowych, twardych kątów i lekko zakrzywionych narożników. Nie jest to projekt dla każdego, ale osobiście uważam, że wygląda naprawdę bardzo elegancko. Dodatkowo tekstura materiału, którym pokryty jest smartfon utrudnia jego upuszczenie, nawet jeśli osłabiać może wrażenie premium brutalistycznym podejściem.

Warto uczcić ciągłe zaangażowanie Sony w przyjazne dla konsumenta dodatki, które inne firmy poświęciły na ołtarzu cięcia kosztów i stale rosnącej smukłości. Rozszerzalna obsługa kart microSD? Jest (do 1 TB). Podwójny SIM? Jest. Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm? Jest. W pudełku nie ma jednak nie tylko ładowarki, ale też kabla. Istnieją ku temu bardzo dobre logiczne i środowiskowe powody, ale fakt ten wypada odnotować.

Jeśli chodzi o cięcia kosztów, jest jedno, które – moim zdaniem – Sony mogłoby bardzo łatwo zrobić, nie tracąc zbyt wiele. Producent trzyma się swoich ekranów 4K w topowych telefonach od Sony Xperia Z5 Premium z 2015 roku, choć przeważająca większość ludzi po prostu nie potrafi odróżnić rozdzielczości 2K od 4K na ekranie tej wielkości — nie wspominając o tym, że dotyczy ona w zasadzie wyłącznie wybranych apek VOD.

Nawet w rozdzielczości 2560×1096 px wszystko wygląda znakomicie. Obraz jest wyjątkowo płynny przy częstotliwości 120 Hz i ma certyfikat HDR10, dzięki czemu treści wideo są naprawdę efektowne, zwłaszcza przy niezwykłym współczynniku proporcji ekranu.

Z tyłu dwa z trzech obiektywów są takie same jak w Xperii 1 IV z 12-megapikselowym ultraszerokokątnym i teleobiektywem. Tym razem towarzyszy im jednak 52-megapikselowy czujnik główny z ulepszonymi procesorami przetwarzania. Wszystko to składa się na doskonałą konfigurację, która staje w szranki z flagowymi rywalami. W przypadku zdjęć z dużej odległości Sony ma przewagę dzięki zmiennemu teleobiektywowi, który umożliwia powiększenie optyczne od 3,5 do 5,2x. To lepszy wynik niż w iPhonie 14 Pro i bardziej elastyczny niż w SamsunguGalaxy S23 Ultra.

W dobrych, dziennych warunkach Xperia 1 V robi naprawdę doskonałe zdjęcia, choć w trakcie jazdy pociągiem krajobrazy były nieco bardziej rozmyte niż w przypadku produktu Apple. Xperia ma bardzo dobry zoom, ale jednak gorzej radzi sobie w warunkach nocnych, w jakich generuje słabsze pod kątem szczegółowości obrazy od topowego iPhone’a, choć o półkę lepsze od flagowców Samsunga, Huaweia i ASUS-a.

Sony ma jedną dużą przewagę nad swoimi rywalami w dziedzinie aparatów – oprogramowanie. Domyślnie robimy zdjęcia i nagrywamy filmy, korzystając z aplikacji Photo Pro, Video Pro i Cinema Pro, a są one absolutnym marzeniem dla tych, którzy lubią majstrować przy ustawieniach, umożliwiając dostosowanie takich parametrów jak balans bieli, czułość ISO i ekspozycja.

Tak, istnieją aplikacje firm zewnętrznych, które działają podobnie na iPhonie i innych urządzeniach z Androidem, ale natywnie przygotowane przez Sony aplikacje robią duże wrażenie.

Smartfon ma ogromne możliwości w zakresie przygotowywania wideo. Filmy można nagrywać w rozdzielczości 4K do 120 klatek na sekundę.

Oprócz wysokiej jakości technologii aparatu nikt nie może oskarżyć Sony o oszczędzanie na komponentach, obsługujących Androida. Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 jest wspierany przez obfite 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej (którą można rozszerzyć kartą pamięci).

To, jak można sobie wyobrazić, sprawia, że smartfon sprawdza się wyśmienicie w codziennym użytkowaniu. Wyniki Geekbench 6 prześcigają wszystkich testowanych przeze mnie androidowych konkurentów Sony z ostatnich miesięcy, chociaż w praktyce nie zauważysz tej różnicy przy regularnym użytkowaniu.

Warto poświęcić trochę czasu na przyjrzenie się dźwiękowi, który jest często pomijanym obszarem, w którym Sony naprawdę przoduje. Xperia 1 V jest nie tylko wyposażona w dedykowane gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, co oznacza, że nie musisz polegać na Bluetooth w kwestii dźwięku, ale Xperia 1 V obsługuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości, w tym bezprzewodowy LDAC. Do tego dochodzi także Dolby Sound i 360 Reality Audio, a ponadto dostępnych jest wiele ustawień, dzięki którym muzyka i filmy będą brzmiały idealnie. Wbudowane głośniki też spisują się doskonale jak na rozmiar urządzenia.

Bateria Xperii 1V o pojemności 5 000 mAh jest fenomenalna, przy lekkim używaniu gwarantując nawet dwa dni działania smartfona bez ładowania. Godzina oglądania filmu HDR zabiera jedynie 5%, a 30 minut grania w tytuł indie zaledwie 3%. Ładowanie od 0 do 50% ładowarką o mocy 60 W zajęło 39 minut, a do 100% – godzinę i 44 minuty.

Jeśli pieniądze naprawdę nie grają dla ciebie roli, możesz śmiało kupić Sony Xperia 1 V. Obiektywnie oceniając, jest to doskonały smartfon, charakteryzujący się błyskawiczną wydajnością, doskonałym ekranem, aparatem i baterią. To wyjątkowy gadżet, który zadowoli wielu użytkowników, nie tylko fanów marki. Minusy? Ze względu na portfele konsumentów i przyszłość Sony na rynku smartfonów, może powinien jednak pójść na pewne kompromisy.

Specyfikacja

CENA 5 499 PLN

5 499 PLN WYŚWIETLACZ 6,5” 4K 21:9

6,5” 4K 21:9 WYTRZYMAŁOŚĆ IPX5/IPX8, IP6X

IPX5/IPX8, IP6X BATERIA 5 000 mAh

5 000 mAh WYMIARY 165 x 71 x 8,3 mm

165 x 71 x 8,3 mm WAGA 187 g