TEST: Toyota Proace Verso Long Tour Box

Model Proace wielu kierowcom może kojarzyć się jedynie z poczciwymi „dostawczakami”, ale w ofercie Toyoty znajdują się także wersje przeznaczone do zupełnie innych celów. Rodzinne minivany to dopiero początek, ponieważ w najnowszej generacji producent dał nam do dyspozycji możliwość zamiany samochodu w… pełnoprawnego kampera!

Tak, to nie pomyłka – model Proace Verso w swojej najdłuższej wersji otrzymał opcjonalną zabudowę Tour Box z kuchenką gazową, lodówką i 23-litrowym zbiornikiem wody oraz wygospodarowanym miejscem do spania i na bagaże. Rozwiązanie to jest wielokrotnie wygodniejsze od korzystania z kuchenek polowych (w kompaktowej „kuchni” znalazła się nawet deska do krojenia z kompletem noży!), a na dodatek demontowalne. Po zakończeniu sezonu kempingowego można po prostu wyjąć Tour Boxa i zastąpić go trzecim rzędem siedzeń.

Niezależnie od sposobu zagospodarowania miejsca z tyłu, Proace Verso to przyjazny dla użytkownika samochód. Przestronna, rozświetlona przez okno dachowe (dostępne jako opcja dodatkowa) kabina została wyposażona w wygodne fotele, pokryte elegancką skórą – w drugim i trzecim rzędzie usiądzie aż szóstka pasażerów.

Na miejscu kierowcy uwagę zwraca siedmiocalowy ekran systemu inforozrywki (dość mały jak na takiego giganta) z niezwykle przydatną kamerą cofania. Pod względem technologicznym Toyota również wypada niezgorzej: w pakiecie Prestige znalazł się komplet czujników parkowania, system monitorowania martwego pola i adaptacyjny tempomat.

Pod maską testowanego auta znalazł się dwulitrowy Diesel o mocy 177 KM, najmocniejszy w gamie, połączony z automatyczną skrzynią biegów. Konfiguracja ta umożliwiała płynne wyprzedzanie i nabieranie prędkości; chociaż Proace Verso to duży i masywny samochód, prowadził się naprawdę przyjemnie. Sprężyste zawieszenie i napęd na cztery koła sprawiają, że pojazd pewnie trzyma się drogi, a dynamiczny silnik pracuje z dużą kulturą. Średnie spalanie oscylowało w granicach 8,8 l/100 km, ale warto mieć na uwadze, że przy dużym obciążeniu na pewno znacząco ono wzrośnie.

Nie da się ukryć, że Proace Verso w wersji Tour Box jest przeznaczony dla bardzo wąskiego grona odbiorców. Jeśli uwielbiasz spędzanie wolnego czasu pod namiotem, ale nie chcesz kupować dedykowanego kampera, to propozycja dla ciebie.

Specyfikacja