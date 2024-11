TEST: Toyota Corolla Touring Sports

Kombi z silnikiem diesla były kiedyś pojazdami dla rodzin, które chciały stosunkowo oszczędnego samochodu z dużą ilością miejsca. Teraz jednak – gdy silnik diesla traci popularność – Toyota Corolla Touring Sports i inne hybrydy benzynowe z własnym ładowaniem zyskują na popularności.

Podstawowym silnikiem Toyoty Corolli Touring Sports jest 1,8-litrowy hybrydowy silnik benzynowy o mocy 140 KM, co daje czas przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę wynoszący 9,4 sekundy. Jeśli czujesz, że potrzebujesz więcej mocy, możesz zdecydować się na drugi dostępny wariant, testowany przeze mnie silnik hybrydowy o pojemności 2,0 litrów. Przy mocy 196 KM jest on bardzo dynamiczny, skracając sprint do 100 km/h do 7,7 sekundy. To wszechstronna jednostka, która zapewni, że Touring Sports nigdy nie będzie miał problemów w żadnej sytuacji.

Podczas spokojnej jazdy Touring Sports radzi sobie całkiem dobrze. Układ kierowniczy jest dość precyzyjny i zwiększa masę w przewidywalny i uspokajający sposób. Jest przyzwoite poczucie opanowania, o ile nie spodziewasz się naprawdę szybkich zmian kierunku. Jednak, gdy zaczynasz mocniej go przyciskać, zauważasz, że samochód jest mniej chętny do wciskania nosa w zakręty i szybciej traci przyczepność przedniego koła. Mówiąc prościej, jeśli chcesz samochód, który wywoła uśmiech na trudnej drodze, są lepsze opcje. Z drugiej strony Touring Sports ma dość ciasny promień skrętu, co ułatwia manewrowanie w mieście.

Silnik elektryczny radzi sobie sam w ruchu z częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem, jazda jest praktycznie bezgłośna, a silnik benzynowy nie psuje zbytnio spokoju, gdy włącza się, aby zapewnić pomoc.

Na szybszych i pochyłych drogach silnik Corolli zaczyna warczeć. Winna jest automatyczna skrzynia biegów e-CVT, która powoduje, że obroty silnika szybują, dopóki nie zwolnisz – zmodernizowane silniki zmniejszyły hałas, ale nadal jest on obecny przez krótkie okresy.

Hałas opon i wiatru nie jest tak dobrze tłumiony, jak mógłby być, a więcej dźwięku dochodzi z większego bagażnika niż w hatchbackowej wersji Corolli. Hybryda 2,0 litra jest lepsza niż 1,8 w izolowaniu od świata zewnętrznego dzięki „akustycznym” szybom bocznym.

Fotel kierowcy w Toyocie Corolli Touring Sports oferuje przyzwoite wsparcie i dość duży zakres ruchu, w tym regulację wysokości i elektryczną regulację odcinka lędźwiowego (ta ostatnia od wersji Comfort Tech). Powinieneś móc się wygodnie rozsiąść. Są jednak irytujące rzeczy. Większość samochodów ma pokrętło (lub sterowanie elektryczne) do precyzyjnego ustawiania kąta oparcia, ale Touring Sports ma dźwignię z ograniczonymi ustawieniami. Kierownica ma regulację zasięgu i wysokości, ale w moim odczuciu jej wysunięcie jest zbyt małe.

Są duże, łatwe w użyciu przyciski i pokrętła do klimatyzacji, a 12,3-calowy cyfrowy wyświetlacz zegarów jest łatwy do odczytania. Jest on dobrze konfigurowalny, choć wymaga sporo przełączania.

Corolla Touring Sports zapewnia dobry widok na drogę przed sobą i przez boczne szyby. Stosunkowo grube tylne słupki oznaczają, że widoczność przez ramię nie jest tak dobra, ale nie stanowi to większego problemu, ponieważ każda wersja jest wyposażona w przednie i tylne czujniki parkowania, a także kamerę cofania.

Oszczędność paliwa należy do najlepszych w swojej klasie

Touring Sports ma 10,5-calowy ekran dotykowy infotainment umieszczony wysoko na desce rozdzielczej, gdzie jest naprawdę łatwy do obsługi. Wyświetlacz szybko reaguje na dane wejściowe. Po stronie minusów, rozdzielczość ekranu nie jest specjalnie imponująca, a grafika wbudowanej nawigacji jest dość podstawowa. Co więcej, system operacyjny nie dorównuje tym w markach premium. Na szczęście wszystkie Corolle Touring Sports są wyposażone w funkcję Android Auto i Apple CarPlay, dzięki czemu możesz ominąć oprogramowanie Toyoty. Otrzymujesz również radio DAB i Bluetooth, a standardowe sześciogłośnikowe stereo jest czyste i mocne.

Na pierwszy rzut oka można poczuć lekkie rozczarowanie wnętrzem Touring Sports. Projekt jest powściągliwy, konwencjonalny i – ośmielam się to powiedzieć – nawet nieco staromodny. Jednak, gdy zaczynasz dotykać rzeczy, szybko zdajesz sobie sprawę, że Toyota użyła wysokiej jakości materiałów, które są skręcane w sposób, który zawstydza większość samochodów kombi, w tym Peugeota 308 SW. To nie jest A4 Avant ani 3 Series Touring, ale to znacznie droższe modele.

Z przodu samochodu jest mnóstwo miejsca, nawet dla wysokich kierowców i pasażerów. I chociaż niektóre kombi mają trochę więcej przestrzeni nad głową, nie powinieneś czuć się ograniczany. Wnętrze jest wystarczająco szerokie, aby zachować trochę miejsca między tobą a towarzyszem podróży na przednim fotelu.

Dostajesz też mnóstwo miejsca do przechowywania, w tym pojemny schowek, różne tacki i przegródki rozsiane po całym wnętrzu oraz obowiązkowe dwa uchwyty na kubki w konsoli środkowej. Jedynie kieszenie w drzwiach są trochę skąpe, ale to czepianie się szczegółów.

Touring Sports jest oczywiście bardziej przestronne z tyłu niż Toyota Corolla hatchback, dając tam dużo miejsca pasażerom. Są też dwa regulowane otwory wentylacyjne, których nie ma w hatchbacku.

Oparcia siedzeń są dzielone w stosunku 60/40 i składane, a proces jest prosty, nawet jeśli podział 40/20/40 jest bardziej wszechstronny. Model 1,8 litra może pomieścić 596 litrów bagażów przy podniesionych siedzeniach, podczas gdy model 2,0 litra ogranicza ją do 581 litrów. Bagażnik w Corolli Touring Sports ma praktyczny, kwadratowy kształt i regulowaną podłogę, która pomaga w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń. Jest też długi pasek świetlny, który oświetla przestrzeń ładunkową w nocy.

Mocne reflektory LED są montowane standardowo w całej gamie i są dobrodziejstwem po zmroku. W większości rywali zwykle trzeba zapłacić więcej lub przejść na wyższy poziom wyposażenia, aby uzyskać porównywalną technologię.

Oszczędność paliwa należy do najlepszych w swojej klasie. Tak, na autostradzie spalanie dochodziło do 8 l/100 km, ale w mieście nie przekraczało pięciu, w licznych momentach zbliżając się bardziej 4,5 l niż tej wyższej granicy.

Niezależnie od poziomu wyposażenia, każda Corolla Touring Sports otrzymała wiele aktywnych systemów bezpieczeństwa, które pomogą ci uniknąć kolizji, w tym automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych i automatyczne światła drogowe.

Toyota Corolla Touring Sports to dość przekonująca propozycja, oferująca wyjątkowo niskie koszty eksploatacji, wysoką wartość rezydualną i mnóstwo standardowego wyposażenia. Jej bagażnik nie jest tak duży jak w przypadku konwencjonalnych rywali, ale niewiele mu brakuje.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 177 400 PLN

177 400 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 7,7 sekundy

7,7 sekundy SILNIK 2.0 Hybrid Dynamic Force

2.0 Hybrid Dynamic Force MOC 196 KM

196 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 190 Nm