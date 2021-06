TEST: Toyota Corolla GR Sport

Toyota Corolla ma się całkiem nieźle jak na ponad pięćdziesięciolatkę – to wciąż jedno z bardziej rozpoznawalnych i chętnie wybieranych aut segmentu C. W dwunastej generacji pojawiło się mnóstwo wariantów i edycji specjalnych, począwszy od „terenowego” modelu TREK, a skończywszy na sportowej wersji GR Sport. Tę ostatnią mieliśmy przyjemność testować osobiście – sprawdźmy, czy praktyczny kompakt potrafi pokazać charakter godny hot hatcha.

Pod maską Corolli GR Sport znalazła się dość nietypowa jednostka: dwulitrowa benzyna sprzężona z dodatkowym napędem elektrycznym. Hybrydy spotykane są w takich samochodach dość rzadko; ta zastosowana w testowanym aucie pracowała zwinnie i wydajnie. Silnik elektryczny dodawał benzynie lekkiego „kopa”, dzięki czemu auto chętnie nabierało prędkości i płynnie wykonywało manewry, chociaż wrażenia z jazdy były dalekie od sportowych.

Wpływa na to przede wszystkim bezstopniowa skrzynia biegów – nie spóźnia się ona i nie ślimaczy, acz jej praca jest zdecydowanie zbyt mało dynamiczna jak na standardy hot hatchów. Do tego dochodzi sprężyste zawieszenie, które świetnie wybiera nierówności. Jeśli marzy się nam nieco sztywniejsze auto, w opcji dostępny jest system aktywnej regulacji amortyzatorów, ale nie było go w aucie testowym.

Na plus należy zaliczyć bardzo niskie spalanie. W mieście oscylowało ono około 5,3 l/100 km, a w trasie zdarzało nam się zejść nawet poniżej „piątki”, i to podczas jazdy mocno załadowanym samochodem.

Designersko, Corolla w wersji GR Sport i odmianie hatchback robi wrażenie. Chociaż kompakt Toyoty od lat uchodził za nudny i stateczny, w najnowszej generacji projektanci zmienili jego charakter, tutaj dodatkowo podkreślany przez wszechobecne, sportowe elementy: specjalny rysunek felg, duży grill, mocno zarysowane wydechy. Całość prezentuje się naprawdę efektownie, w szczególności w szarej wersji kolorystycznej ozdobionej czarnym dachem.

Wyścigowy trend kontynuowany jest we wnętrzu, gdzie dominuje czarna tapicerka z szarymi wstawkami ze skóry, czerwone przeszycia i mocno wyprofilowane fotele. Te ostatnie okazały się dobrze wyprofilowane i sprężyste. Duży plus to także wygodna obsługa multimediów – system Toyota Touch wygląda dość archaicznie, ale jest prosty w obsłudze i czytelny, a na dodatek obsługuje Android Auto i Apple CarPlay. Należy mieć jednak na uwadze, że górna krawędź wystającego ekranu przysłania nieznaczną część pola widzenia.

Corolla GR Sport wypada nieźle również pod względem wyposażenia. W podstawie testowanej wersji otrzymujemy komplet świateł LED, kamerę cofania z inteligentnym systemem parkowania, układ wczesnego reagowania przedkolizyjnego i asystenta utrzymania pasa ruchu, a w opcji Dynamic dochodzi do tego wyświetlacz head-up, monitor martwego pola i system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu. Pakiety dodatkowe nie są bardzo drogie, co zachęca do spersonalizowania samochodu.

Wygoda podróży w drugim rzędzie siedzeń zależy od wzrostu pasażera. O ile dzieciaki będą zachwycone, o tyle wysokie osoby dorosłe mogą na co większych wybojach uderzać głowami w podsufitkę. Gdy fotele przednie są maksymalnie odsunięte w tył, problemem może być także wygodne ustawienie stóp i kolan.

Na koniec zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Kufer Corolli GR Sport to 313 litrów, czyli prawie 50 l mniej niż w przypadku auta z napędem spalinowym. Chociaż podłoga jest idealnie płaska, a przestrzeń ma proporcjonalny, ustawny kształt, zmieści się w nim stosunkowo mało bagaży – jeśli bardzo zależy nam na ładowności, warto zwrócić uwagę na Corollę w wersji kombi.

Ceny testowanego samochodu zaczynają się od 131 900 PLN, co jak na bogato wyposażoną, praktyczną hybrydę wcale nie jest wygórowaną kwotą. Chociaż hatchback od Toyoty nie może być uznany za hot hatcha, i tak zachęcamy do wejścia za kierownicę tego przyjemnego w prowadzeniu i oszczędnego auta dla małych rodzin.

Specyfikacja