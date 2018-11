TEST: TicWatch Pro

Chiński producent inteligentnych zegarków i głośników Mobvoi dotychczas stawiał na niezbyt zaawansowane, średniopółkowe modele, jakich wiele wśród smartwatchy. TicWatch Pro (dostępny w Polsce w dystrybucji firmy Hama) to jego nowy, wyżej pozycjonowany produkt flagowy. Sercem zegarka jest system operacyjny Wear OS (czyli dawny Android Wear), a uwagę zwracają przede wszystkim rewelacyjnie niska cena i potężna bateria. Przekonajmy się, czy to wystarczy, by „zarządzić” na tym rynku.

Nie bez powodu nawiązaliśmy do pojemności akumulatora TicWatcha Pro. Producent deklaruje, że średni czas korzystania z urządzenia na jednym ładowaniu wynosi 5 dni, ale w specjalnym trybie Essential wartość ta wzrasta do aż miesiąca!

Ten imponujący wynik jest efektem zastosowania technologii podwójnego ekranu. Pierwszy, kolorowy AMOLED o rozdzielczości 400×400 px, służy do interakcji z aplikacjami Wear OS. Wyświetlacz jest szybki i ostry, chociaż dość słabo radzi sobie w mocnym oświetleniu, a ciągłe korzystanie z niego skraca żywotność baterii do jedynie dwóch dni.

NA EKRANIE

Towarzyszy mu jednak drugi ekran, przezroczysta warstwa LCD podświetlająca się w momencie wyłączenia panelu OLED. Jest on czarno-biały i pokazuje jedynie niezbędne informacje typu czas i data, liczba wykonanych kroków, poziom naładowania oraz aktualne tętno. Z poziomu ekranu LCD nie mamy dostępu do aplikacji i innych inteligentnych funkcji zegarka, ale pozwala on wydłużyć żywotność baterii o kilkanaście dni.

W praktyce korzystaliśmy z obydwu wyświetlaczy na zmianę. Do sprawdzenia godziny doskonale nadaje się energooszczędny panel; jeśli chcemy skorzystać z aplikacji, wystarczy nacisnąć przycisk, a barwny AMOLED natychmiast będzie do naszej dyspozycji.

KWESTIA GUSTU

Największym minusem tego rozwiązania jest nieciekawy wygląd tarczy LCD. Prezentuje się ona jak żywcem przeniesiona z tanich elektronicznych zegarków, co zupełnie nie pasuje do eleganckiej stylistyki TicWatcha Pro. Mimo niskiej ceny jego wykonanie stoi na najwyższym poziomie. Koperta z czarnego, matowego plastiku ozdobiona jest wstawkami ze szczotkowanego metalu i skórzanymi paskami podbitymi silikonem. Dzięki temu sprzęt sprawia wrażenie solidnego i drogiego.

Nie wszystkim użytkownikom przypadną natomiast do gustu rozmiary smartwatcha. Duży wyświetlacz i masywna koperta wyglądają wręcz śmiesznie na smuklejszych nadgarstkach, a wypukłe metalowe przyciski sterowania dodatkowo odejmują TicWatchowi wdzięku. Ogranicza to nieco grono odbiorców zegarka, a szkoda – pod względem funkcjonalności propozycja Mobvoi nie odbiega bowiem od high-endowej konkurencji.

Duża w tym zasługa Wear OS, który jest prosty w konfiguracji i wspiera mnóstwo różnorodnych aplikacji, w tym płatności NFC Google Pay. Smartwatcha możemy upiększyć za pomocą personalizowanych tarcz. Dolny przycisk jest programowalny: przypiszemy do niego dowolną aplikację. To przydatne rozwiązanie pozwala na oszczędzenie czasu i nerwów użytkownika, ponieważ zegarek dość często zacina się podczas nawigacji po menu. Nie wpływa to znacząco na komfort korzystania z urządzenia, ale w trakcie przeglądania notyfikacji i aplikacji, lag jest wyraźnie odczuwalny.

Nie do końca przekonała nas także konieczność zainstalowania aplikacji mobilnej Mobvoi, bez której nie mamy dostępu do wszystkich statystyk fitness wygenerowanych przez smartwatcha. Apka dostępna jest za darmo na iOS i Androidzie. Nie zachwyca ona swoją użytecznością, ale umożliwia przejrzenie dziennych osiągów w trzech kategoriach – liczba kroków, ćwiczenia i godziny spędzone na aktywności fizycznej. Funkcja ta spodoba się osobom, które regularnie ćwiczą i chcą zapisywać swoje postępy. TicWatch Pro może nie jest specjalistycznym trackerem fitness, ale podczas kilku wypraw na siłownię sprawdził się całkiem nieźle. Szczególnie dobrze wypadł pomiar pracy serca, który okazał się dokładny i precyzyjny.

Smartwatch od Mobvai pozytywnie nas zaskoczył. Osoby szukające niedrogiego, funkcjonalnego zegarka, powinny zwrócić na niego uwagę.

SPECYFIKACJA