Oszuści wyłudzają pieniądze przez Profil Zaufany

Od niedawna posiadacze Profilu Zaufanego muszą szczególnie mieć się na baczności, stali się oni bowiem celem wielu ataków przestępczych. Oszuści podszywają się pod administratorów systemu, wysyłając w wiadomościach SMS podejrzane linki z fałszywymi wersjami portali bankowych.

Przekręt SMS-owy działa na prostej zasadzie. W wiadomości użytkownik otrzymuje informację, jakoby za pomocą jego Profilu Zaufanego została wzięta pożyczka w kwocie 20 000 PLN, a ponadto otrzymuje link do jej anulowania – na wykonanie tej operacji ma on rzekomo jedynie 60 minut, ponieważ po takim czasie pieniądze zostaną wypłacone. Po kliknięciu w odnośnik i postępowaniu zgodnie z instrukcjami użytkownik zostaje przeniesiony na fałszywą stronę banku. Jeśli wprowadzi on tam swoje dane logowania i tymczasowe hasło SMS-owe, zostaną one przejęte przez oszustów i wykorzystane do wyczyszczenia konta ofiary.

To nie pierwsza podobna akcja przestępcza wykorzystująca portale bankowe – w tym tygodniu pojawiły się także doniesienia o SMS-ach, w których fałszywe sklepy internetowe, firmy kurierskie i operatorzy mobilni prosili użytkowników o wpłacenie brakującej złotówki na ich konto. Podany w wiadomości link odsyłał do fałszywych wersji portali płatniczych, za pomocą których oszuści otrzymywali dostęp do danych logowania. Nowi posiadacze Profilu Zaufanego byli niedawno również celem oszustwa mailowego – na ich adresy przychodziły fałszywe wiadomości proszące o weryfikację profilu poprzez podany w niej link. Po kliknięciu w niego pobierane zostało złośliwe oprogramowanie.